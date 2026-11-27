Olimpia, el bicampeón del fútbol paraguayo, enfrenta hoy a Sportivo Luqueño en el comienzo de la penúltima fecha del torneo Clausura 2026. El Auriazul de Lucas Barrios y el Decano de Pablo Vitamina Sánchez juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Juan Canuto Pettengill de la ciudad de Itauguá. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Sportivo Luqueño vs. Olimpia: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 20:00 horas
- Argentina: 20:00 horas
- Brasil: 20:00 horas
- Uruguay: 20:00 horas
- Chile: 20:00 horas
- Ecuador: 18:00 horas
- Colombia: 18:00 horas
- Perú: 18:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
- Bolivia: 19:00 horas
- El Salvador: 17:00 horas
- México: 17:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
- Estados Unidos - Este: 18:00 horas
- Inglaterra: 23:00 horas
- España: 00:00 horas
- Bélgica: 00:00 horas
- Marruecos: 23:00 horas
- Sudáfrica: 01:00 horas
Sportivo Luqueño vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
Sportivo Luqueño vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.