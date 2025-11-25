Tembetary, un alivio con el “minutaje”

Con la rectificación de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que en principio no consideró la intervención del chico Duván Zárate, de Valle Pucú (compañía de Areguá), a los nómadas del Atlético Tembetary les quedan 55 minutos por cumplir el domingo contra Cerro Porteño, en Sajonia, a las 18:00.

Los otros clubes que aún están en deuda son Guaraní (2 minutos), Trinidense (17), Luqueño (30), Olimpia (39), Nacional (72) y 2 de Mayo (78).

“Tembe” espera hacer su negocio con la recaudación. En su último partido en la máxima categoría presentará una alineación prácticamente juvenil, como proyección para la temporada 2025, en la División Intermedia, bajo el comando técnico de Luis Fernando Escobar.

