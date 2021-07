Francisco Arce volvió a definir el once en las redes sociales

No es la primera vez y seguramente, no será la última. Cerro Porteño tiene a los once jugadores para arrancar los octavos de final de la Copa Libertadores. Lejos de mantener la duda que arrastró durante toda la pretemporada, Francisco Arce eliminó la incertidumbre sobre el reemplazante de Juan Patiño y acompañante de Alexis Duarte. Como en julio de 2020, cuando el fútbol paraguayo reanuda la competencia, el técnico eligió a Rodrigo Delvalle.

La presencia de Delvalle quedó confirmada en un vídeo publicado por la cuenta de Twitter del club. En el tradicional anuncio de “Juega El Más Popular” de las 00:00 en cada día de partido, el DT volvió a revelar la formación, pero esta vez para enfrentar a Fluminense, desde las 18:15, en La Nueva Olla. El antecedente de la decisión de Arce fue en la fase de grupos, cuando en Venezuela definió la alineación que logró una valiosa victoria 1-0 sobre Deportivo La Guaira.

Además de Delvalle en lugar de Patiño, en el equipo, Alan Rodríguez ocupa la vacancia de Santiago Arzamendia, transferido al Cádiz CF de España, y Rafael Carrascal debuta en reemplazo de Ángel Cardozo Lucena, quien regresó lesionado de la Copa América. ¿El 11? Jean Paulo; Alberto Espínola, Rodrigo Delvalle, Alexis Duarte, Alan Rodríguez; Mathías Villasanti; Robert Morales, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Mateus Gonçalves; Mauro Boselli.