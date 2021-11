Zapag y la analogía sobre Cerro-Olimpia: “Cerro Porteño no se maneja con mentiras”

Cerro Porteño tendrá elecciones al comienzo de 2022 y Juan José Zapag, actual vicepresidente de la entidad, trabajaría en un mismo movimiento con Luis Pettengill. Zapag citó la situación de Olimpia para señalar que el Ciclón no puede caer en cualquier mano.

“El cerrista no quiere verle a su club como el tradicional rival. No le quiere ver hundido y en estas manos nunca lo va a ver así. Y esta mano... no soy solo yo, es un equipo de trabajo”, comenzó diciendo en comunicación con el Cardinal Deportivo.

“Y lo que te muestra es penosamente que un gran equipo y un gran club está hoy en una realidad de muchas mentiras. Cerro Porteño no se maneja con mentiras. Hago la analogía porque es digna de compararse”, acotó.

“Cuando presentan balances y resulta que no fueron lo que eran. En Cerro los balances son claros y transparentes (...) Lo que debemos, debemos, no inventamos, ni escondemos. La transparencia de Cerro es única y eso se merece el tradicional rival, cosa que no tuvo”, subrayó.

“Imaginate si el cerrista va a estar apostando a cualquier fórmula que bla, bla, bla que ni su casa no administra y va a administrar Cerro Porteño. No es así nomás (...) No es una cuestión de dinero, es liderazgo, es respeto, es presencia y también es resto económico”, puntualizó. Zapag también aprovechó para descalificar a Blas Ojeda y Rubén Recalde, los candidatos de la oposición.