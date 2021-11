J. J. Zapag descalificó a opositores: “No queremos que Cerro se funda”

Cerro Porteño vive un momento dulce en el campeonato tras ganarle a Olimpia y seguir en la lucha por el título del Clausura. Sin embargo, al margen de esto, el vicepresidente Juan José Zapag, opinó sobre la asamblea que se aproxima y los candidatos de la oposición.

Por lo que dijo Zapag, Luis Pettengill formará parte de la lista oficialista. “Estuvo conmigo, le invité (...) Estamos conversando. Estamos juntos, de una u otra forma vamos a estar en la misma línea”, expresó en contacto con el Cardinal Deportivo.

“Conocemos nuestro trabajo, sabemos lo que es Cerro y tenemos reconocimiento por lo que hemos hecho. Se trata de un presidente que en su momento logró varios campeonatos (...) No queremos que Cerro se funda, no queremos que Cerro sea manejado por gente que no tiene ni idea lo que es manejar el fútbol, que nunca manejó. De Cerro nadie va a vivir”, afirmó.

ZAPAG DESMIENTE A OJEDA Y DICE QUE A RECALDE LE FALTA HUMILDAD

Blas Ojeda es uno de los opositores y durante la gestión que este realizó en el club, el Ciclón levantó la Copa Libertadores de futsal FIFA. “Dice que ganó el futsal FIFA de la Libertadores, pero ese campeonato lo ganó yo, yo financié todo”, declaró Zapag.

“Se está llevando méritos que no son suyos”, remarcó el vicepresidente de Cerro Porteño. Zapag siguió tirando dardos y esta vez le tocó a Rubén Recalde quien dijo que la deuda la van a pasar de taquito. “Nadie puede manejar de taquito”, aseveró.

“De taquito es falta de humildad. Nadie maneja así ni yo ni nadie (...) Ni le conozco. A lo mejor es un trampolín político. Veamos sus antecedentes, de dónde salió, si es del cuál gobierno, si no (...) No sabemos ni si sabe chutar y va a hacer de taquito”, manifestó.