Ojeda responde a Zapag: “No me considero ningún politiquero, oportunista ni trepador”

Uno de los candidatos opositores por la presidencia de Cerro Porteño, Blas Ojeda, aseveró: “Creo que no es forma de hacer política, atacando. Mucho menos con la investidura del señor Juan José Zapag. Entré y salí por la puerta grande. No me considero ningún politiquero, oportunista ni trepador”.

De esta forma, Ojeda respondió a las declaraciones de Zapag, quien descalificó a sus rivales electorales. “Afirma que me adjudiqué la Copa Libertadores de futsal FIFA (...) Jamás dije eso”, remarcó y añadió que “diciendo eso es él el que está faltando a la verdad”.

“Formé parte de esa dirigencia. Nunca dije que fui el presidente campeón de la Libertadores. No me llevo el mérito porque el mérito es del equipo de trabajo. No esperaba esas declaraciones de él”, sentenció en charla con el Cardinal Deportivo. El martes, Rubén Recalde, otro candidato opositor, dijo que las palabras de Zapag le causaron risa.