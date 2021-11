Mundo Cerro en Primer Lugar, la nueva unión opositora en Cerro

Cerro Porteño tendrá elecciones en enero del próximo año. A dos meses, todos los movimientos que pelearán por la presidencia del club están confirmados, incluyendo el del oficialismo, que tiene a Juan José Zapag como candidato. De las tres listas opositoras, dos eligieron la alianza y anunciaron la unión después de una junta que duró cinco horas: Mundo Cerro, encabezado por Rubén Recalde, y Cerro en Primera Lugar, de la dupla Blas Ojeda-Óscar Ortega.

Lea más: “Llegamos a un entendimiento y la alianza está cerrada”

Mundo Cerro en Primer Lugar es el nombre de la nueva lista que buscará destronar a Zapag en 2022. “Hemos llegado a un entendimiento después de haber conversado bastante sobre las fortalezas de cada uno de los grupos y seguramente, después de que cada grupo hable con su equipo llegaremos a un acuerdo final”, comentó Recalde a ABCTV después de la reunión del miércoles. “Nos sentimos como en familia, esa es la sensación”, agregó.

Lea más: “El lunes sabremos a los candidatos del nuevo movimiento”

“En esta interna no habrá ni vencedores ni vencidos, queremos lo mejor para Cerro Porteño. Estamos trabajando con ese sentido para hacer la mejor campaña posible. Vamos a seguir trabajando cada uno su movimiento hasta que se defina la alianza. Yo me siento un colaborador del club, un soldado. Si me toca encabezar, daré lo mejor de mí. No dejamos nada en el tintero, en ese sentido, si faltan algunos detalles son mínimos”, expresó, por su parte, Ojeda.

Lea más: “Mis propuestas calaron hondo en el socio de Cerro Porteño”

Aunque la conversación entre los grupos fue extensa, no determinaron a los candidatos a presidente y vicepresidente de Mundo Cerro en Primer Lugar. “Hemos pasado a un cuarto intermedio hasta el día lunes”, mencionó Recalde al respecto. “En principio fue juntar ambos movimientos. El lunes vamos a saber”, manifestó Ojeda. Sin Julio Ullón, el tercer opositor con Alianza Azulgrana, la alianza definirá el lunes a los líderes de la nueva lista.