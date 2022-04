Después de la exhibición de Cerro Porteño sobre Libertad y del emotivo momento con Marcelo Moreno Martins, quien ingresó en el segundo tiempo, marcó el 4-0 y festejó entre abrazos y lágrimas, el atacante habló por primera vez del duro momento que vivió. El lunes pasado, a un día del choque contra Colón de Santa Fe, el jugador sufrió la muerte de su padre.

Moreno Martins viajó a Santa Cruz de la Sierra para acompañar a la familia y despedir a su progenitor. El ex-Cruzeiro retornó al país el jueves y quedó a disposición de Francisco Arce para enfrentar al Gumarelo en un cotejo clave en la pelea por el título. El ofensivo de 34 años reemplazó a Sergio Díaz y en el cierre definió de emboquillada para sentenciar el resultado.

Este miércoles, en un evento comercial en el que recibió un auto eléctrico, Moreno Martins rompió el silencio y aunque en principio explicó por qué no deseaba hacer referencia al sufrimiento que atravesó, finalmente terminó contando detalles y aprovechó para agradecer a los hinchas, jugadores y cuerpo técnico del Ciclón.

“Es muy difícil hablar de lo que ha pasado, me emociono de todo, me duele todo. A la gente, yo reconozco todo el cariño, todo lo que hacen para que me sienta bien en Paraguay, para que me adapte rápido, para que siga haciendo los goles. Yo tenía un peso enorme y eso me estaba lastimando mucho, en el tema futbolístico”, expresó.

“Me siento más adaptado gracias a todos mis compañeros del club, me ayudaron bastante, me dieron fuerza para poder seguir. Agradezco a todos, a los hinchas y a mis compañeros. Mi esposa vio el video del gol y uno ve que todo el grupo está unido, como si fuera una familia”, continuó Moreno Martins en la charla con los medios.

“Estaba en un momento diferente, en un momento de despedida a un ser humano que me dio todo. Estaba y estoy pasando todavía por un momento difícil. Les agradezco a mis compañeros por los abrazos (…) Parece que ellos sintieron ese momento que yo estaba pasando, un abrazo para festejar el gol. Son solidarios, me deja contento, me deja feliz para poder trabajar”, finalizó.