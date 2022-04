Francisco Arce habló por primera vez del caso Jean Paulo

Jean Paulo Fernandes fue una de las figuras de Cerro Porteño en el triunfo 1-0 sobre Peñarol por la tercera jornada del Grupo G de la Copa Libertadores. El arquero asistió a la conferencia de prensa en compañía de Francisco Arce y Juan Martín Figueredo, periodista de ABC, no perdió la ocasión de hacer referencia a la conversación del entrenador y del portero antes del comienzo de 2022.

Lea más: “El gol al final del primer tiempo nos hizo muy bien”

El Ciclón había adquirido el pase de Jean, quien firmó por cuatro años, con la condición de cambiar la actitud en los partidos. En el último duelo de la temporada pasada, un superclásico por la primera edición de la Supercopa Paraguay, el bahiano fue expulsado antes del arranque del juego por realizar gestos a los hinchas de Olimpia, ubicados en la Gradería Sur del Defensores del Chaco.

Lea más: Cerro Porteño: La tabla del Grupo G y cuándo vuelve a jugar

Tanto Jean como Arce fueron consultados sobre la charla que tuvieron para encarar este año. “Es muy diferente vivir en Brasil y vivir en Paraguay. Aquí todos sabemos quién es sobrino de Ña Lorenza, cuál es el supermercado en el que va con la familia, que planta frente a la casa, que color es la casa, si hablamos demasiado a veces somos todos parientes”, arrancó el DT.

Lea más: “Veo que la gente está más confiada y mucho más paciente”

“Esas cuestiones hemos pasado mucho, hemos hablado bien, en buena forma, está bien comportado. Creo que a veces hay cosas que ocurren con él que no son culpa de él, pero al final por la fama acaban culpándolo como en la acción del último partido. Le sacan la amarilla injustamente porque le hacen la falta y dicen que me molesté con él”, recordó Arce.

Lea más: Qué dijo Francisco Arce por las lesiones de Alan y Díaz

La jugada que señala Arce es la del encuentro contra Sportivo Ameliano, en la que el guardameta recibió un planchazo en la mano y, al final, fue el amonestado. “No me moleste con él (Jean Paulo), me moleste con Carlos Paul Benítez (árbitro). Es un chico muy obediente, está entendiendo muy bien”, finalizó el entrenador paraguaríense.