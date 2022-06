Palmeiras igualó con Mineiro y cortó una racha de victorias

El torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo está paralizado por la gira asiática de la selección paraguaya. Pero a pesar de que Brasil también disputa amistosos en Asia, la Serie A continúa en competencia y este fin de semana, desarrolló la décima jornada. Entre los rivales de los paraguayos en las copas internacionales, el Palmeiras, adversario de Cerro Porteño, empató de local.

Con presencia de Francisco Arce en el Allianz Parque, el Verdão igualó sin goles con el Atlético Mineiro de Junior Alonso. El 0-0, sin el capitán Gustavo Gómez, cortó una racha ganadora del conjunto de paulista: había encadenado seis triunfos seguidos entre el Brasileirão y la Copa Libertadores, marcando 13 goles y recibiendo solo 2 tantos.

De los once que Abel Ferreira había utilizado en el triunfo 1-0 sobre el Santos (gol de Gustavo Gómez) en la ronda pasada, el DT repitió 9 jugadores: las únicas variantes fueron Luan por el defensor paraguayo, al servicio de la selección nacional para la Fecha FIFA, y el lateral izquierdo uruguayo Joaquín Piqueréz por Jorge (fue suplente).

Antes de viajar a Asunción para el primer choque (el miércoles 29) de los octavos, los dirigidos por Ferreira disputarán cinco partidos de la Serie A: vs. el Botafogo de Roberto Fernández el jueves 9; vs. el Coritiba el Gustavo Morínigo y Matías Galarza el domingo 17; vs. Atlético Goianiense de Diego Churín el miércoles 15; vs. Sao Paulo el lunes 20 y vs. Avaí el domingo 26.