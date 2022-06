“Tuvimos un bajón, el rival nos presionaba y creaba problemas”

Palmeiras perdió y es noticia. El vigente bicampeón de América cayó 1-0 contra el São Paulo en el Morumbí por el primer duelo de los octavos de final de la Copa de Brasil. A una semana de visitar a Cerro Porteño, el miércoles 29 (18:15) en La Nueva Olla, por la Copa Libertadores, la derrota cortó una racha invicta de 19 partidos.

João Martins, el asistente de Abel Ferreira, analizó el tropiezo contra el Tricolor paulista, rival al cual había superado días atrás por la Serie A con un tanto de Gustavo Gómez. “Tuvimos un poco de bajón. En la primera parte, sobre todo, cuando ganamos muchas veces el balón en zonas bajas, el rival nos presionaba bien y nos creaba algunas problemas”, expresó.

En reemplazo de Ferreira, quien dio positivo al coronavirus, Martins reconoció que el nivel del equipo no fue el mismo qué en partidos anteriores. “Pecamos un poco en el nivel de agresión sin balón. Fue difícil, teníamos una producción baja, pero no se pierde nada. Queríamos un resultado y una actuación diferente, hoy no pudimos y no pudimos”, puntualizó.

“El oponente era más fuerte y merecía ganar. No éramos capaces de crear, teníamos seis tiros y ninguno a puerta. El oponente tampoco creó mucho. Tuvimos un momento de desconcentración porque todos vieron la falta que era, solo el árbitro no vio la falta”, reclamó la mano derecha del entrenador, que estaría presente en Barrio Obrero.