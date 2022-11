“Respeto a Francisco Arce a pesar de que él dijo que nos perdió el respeto”

Las explosivas declaraciones de Mateus Gonçalves, revelando supuestas diferencias y “celos” de parte del plantel con Marcelo Moreno Martins, generaron una serie de críticas hacia el entrenador de Cerro Porteño, Francisco Arce, quien en la conferencia del lunes, aprovechó la ocasión para contestar a dos ex técnicos del Ciclón, aunque no mencionó a ninguno.

Lea más: Francisco Arce: el “me encantaría” sobre la vuelta de Diego Churín

“Mucha gente que habló yo respeto muchísimo, pero a uno o dos les perdió el respeto y la consideración y también mi amistad”, había expresado Arce, en referencia a Carlos Báez y Mario Jacquet, quienes en medios radiales, opinaron sobre los dichos del atacante brasileño, que en el mejor de los casos, recibirá una sanción y una multa económica.

Este martes, en el Cardinal Deportivo, Báez respondió a Arce. “Yo hablé y el tema central eran las declaraciones de Mateus, que estaba mal, que no era ético y que de rebote le toca a Chiqui Arce porque habla de un manejo de vestuario deficiente. Y dije que eso me sorprende de Chiqui porque él tiene un amplio dominio de vestuario”, comentó el ex estratega.

Lea más: Francisco Arce y los refuerzos de Cerro Porteño para el curso 2023

“Yo y Mario fuimos los dos que hablamos. Y él dijo que son dos técnicos que no están en el ruedo. Anoche casi no dormí, me dejó preocupado”, continuó Báez, quien cree que el malestar de Arce no tiene relación a Mateus sino a las expresiones después de la derrota del Azulgrana 1-0 contra Olimpia en La Nueva Olla en la última fecha de la Copa Libertadores 2022.

“Por ahí se molestó que yo haya dicho que los jugadores festejen después de perder el superclásico contra Olimpia y más en su casa. Tenes que retirarte con la cabeza gacha. Y aunque él se enojó, voy a seguir manteniendo y sosteniendo porque es mi opinión y fue el pensar de todo el estadio”, puntualizó Báez sobre la celebración del equipo al clasificar a octavos a pesar de la caída.

Lea más: Cerro Porteño: los dos que finalizan contrato y deben renovar

Aunque fue público el enojo de Arce, Báez resaltó que “le quiero mucho a Chiqui”. “Yo a Chiqui le quiero mucho, le aprecio mucho. Es una persona excelente, es un profesional excelente. Por eso me extraño, no sé que habrá escuchado. Le quiero y le respeto a pesar de que él dijo que nos perdió el respeto”, finalizó el padre de Carlos “Aquiles” Báez a ABC Cardinal.