La fotografía de Moreno Martins que desmentiría la teoría de Mateus

Mateus Gonçalves es una de las siete bajas de Cerro Porteño para la temporada 2023. Pero a diferencia del resto, el brasileño rescindió vínculo, que había renovado este año hasta diciembre de 2024. El jugador propuso una desvinculación y en Barrio Obrero aceptaron sin pensar dos veces. La razón de la salida fue haber prendido el vestuario con una polémicas declaraciones.

Gonçalves cargó al fracaso del Ciclón en la temporada 2022, que culminó con la consagración de Olimpia como el campeón del torneo Clausura, con una relevación que generó el malestar de los integrantes de la plantilla, el cuerpo técnico y la comisión directiva. El jugador contó que supuestamente algunos futbolistas tenían diferencias con Marcelo Moreno Martins.

“Si miran los partidos, cuando hay oportunidad de pasarle la pelota, los compañeros tiraban a otro lado (…) Hay celos, grupismo en el vestuario”, expresó el ex Ceará. “Si pensamos que Marcelo en todos los equipos que estuvo fue goleador y acá no, el problema es él o quién es. Saquen sus conclusiones”, disparó Mateus, quien estuvo un año suspendido por doping positivo.

El miércoles, después de una nueva sesión de pretemporada a doble turno, Moreno Martins publicó una historia en Instagram que desbarataría la versión de Mateus. “Compartiendo una cena con mis amigos campeones del mundo”, escribió el boliviano mostrando una fotografía en la que está acompañado por los argentinos Gabriel Báez y Federico Carrizo.

Entre los principales creadores y asistidores que tuvo el equipo de Francisco Arce durante la segunda parte del año está Carrizo. Por eso, el “cuando hay oportunidad de pasarle la pelota, los compañeros tiraban a otro lado” no sería real como parece, situación que el mismo entrenador paraguaríense había aclarado en la conferencia de prensa que brindó en noviembre.

“Lo de Mateus no entendí, no entendí. Vamos a hablar. Que eso se aclare y se explique, porque al final quedó como una patada en los huevos. En el peor momento, fue innecesario. Nunca ocurrió en el sentido de como él comenta”, dijo Arce, quien también había puntualizado que conversó con Carrizo y Claudio Aquino cuando los rumores de “no pasarle la pelota” eran reiterativos.

“¿Cómo no le van a querer pasar la pelota? Al que no quiere pasar la pelota a Moreno Martins, le arrancamos la cabeza y le sacamos el equipo. Si acá todos se tienen que pasar la pelota. Hay varias cuestiones en ese debate, todos son libres de opinar, pero no todas las opiniones son dignas de aceptar”, ya había señalado el DT el 21 de junio, después del triunfo 3-1 a General Caballero.

La fotografía que publicó Marcelo Moreno Martins