Virgilio Ferreira: “Ya acabó la era Zapag en Cerro Porteño”

Virgilio Ferreira es una voz autorizada en Cerro Porteño. El máximo goleador histórico del Ciclón (96 goles) criticó a Juan José Zapag por la destitución de Francisco Arce, quien abandonó el cargo por decisión del presidente y del resto de la comisión directiva. El ex jugador expresó que en este 2023 la dirigencia “no ha cambiado nada”.

Lea más: Los partidos de Cerro Porteño antes del debut en Libertadores

“Es un circo lo que están haciendo con el entrenador. En este 2023 la dirigencia no ha cambiado nada. La verdad que estoy sorprendido. Yo siempre objetaba cosas a Francisco Arce, pero no comparto que le hayan sacado”, señaló Ferreira en el Cardinal Deportivo. “Acá era un tema de planificación, pero no hay ni eso”, continuó.

Ferreira sentenció que la era de los Zapag “ya acabó” en la institución de Barrio Obrero. “Acabó la era de los hermanos Zapag en Cerro Porteño”, mencionó. La salida de Arce y la búsqueda de un nuevo técnico es a dos semanas del debut en la Copa Libertadores 2023. Mientras eligen al reemplazante, Diego Gavilán será el DT interino.

Lea más: Diego Gavilán, el interino de Cerro a la espera del nuevo DT