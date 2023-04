Facundo Sava reveló el motivo de la insólita roja a Diego Churín

Cerro Porteño no contará con Diego Churín para la próxima fecha. El delantero fue expulsado poco después de abandonar el campo debido a una sustitución (ingresó Antonio Galeano). Entre la ida y llegada al banco, el argentino fue amonestado por Giancarlos Juliadoza a instancias del asistente y del cuarto árbitro. En conferencia, Facundo Sava reveló qué había pasado.

Lea más: Cerro Porteño, el gran ganador de la fecha: ¿Cómo está la tabla?

“Le dijo al juez de línea ‘hablale bien porque te está hablando bien’ por mí, porque estaba hablando cosas tranquilas. Por eso lo amonestó. Y después en el banco le dijo ‘no me mires así’ y lo volvió a amonestar por eso. No sé, pero muy raro. Eso sí me pareció raro”, comentó el entrenador argentino, apuntando a Rodney Aquino, quien había informado a Juliadoza.

Churín, al igual que Juan Patiño, es la baja para el Azulgrana con miras al duelo contra Sportivo Trinidense por la décimo tercera jornada del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. El DT volverá a rotar la formación para administrar las cargas, pensando en la segunda presentación en la Copa Libertadores, que será el jueves 20, a las 20:00, contra el Palmeiras.

Lea más: La doble tapada de Jean y el “¿Atajó otra vez?” de Humberto García