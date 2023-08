Cerro Porteño, en modo Olimpia para el superclásico paraguayo

Cerro Porteño concentra la atención en el superclásico. En medio de otra turbulencia interna por los gestos de Claudio Aquino en el banco de suplentes durante el 4-1 a Sportivo Trinidense y la posterior decisión de la comisión directiva de rescindir el contrato del argentino, el Ciclón espera por Olimpia para una nueva edición del partido más importante del fútbol paraguayo.

Lea más: Cerro Porteño rescindirá a Claudio Aquino después de los gestos

El Azulgrana encadenó en la quinta fecha del torneo Clausura 2023 la cuarta victoria y acortó al diferencia con relación al puntero Libertad, que empató sin goles con General Caballero de Juan León Mallorquín y que ahora lidera con 1 unidad de ventaja. En este escenario, los de Barrio Obrero medirán al Decano el domingo, a las 16:30, en La Nueva Olla.

La vuelta de Chiqui Arce a La Nueva Olla

Ya sin Aquino, quien tuvo el mismo final que Alberto Espínola, Juan Patiño y Gabriel Báez, y con el condimento de la vuelta de Francisco Arce al General Pablo Rojas como DT del tradicional rival, los dirigidos por Diego Gavilán buscarán extender la racha y continuar firmes en la pelea por el título, una obligación y necesidad después de un primer semestre de rotundo fracaso.

Lea más: Báez habló del mal momento que atravesó en Cerro Porteño

A cinco días del cotejo, la duda de Gavilán es Cecilio Domínguez, quien desde el doblete a General Caballero de Juan León Mallorquín por la tercera fecha no está a disposición a causa de una lesión. El fin de semana, el técnico desmintió, por un lado, que el atacante no sea tenida en cuenta y aseguró, por el otro, que el futbolista está superando una molestia muscular.

Wilder Viera, descartado en el superclásico

“Me enteré que supuestamente nosotros no lo estamos teniendo en cuenta a Cecilio y la verdad que yo no sabía si reír o llorar. Lo estamos esperando a Cecilio desde que llegamos, ha entrenado una sola vez con nosotros y esperemos que pueda estar en el superclásico”, comentó el estratega, que no tendrá a Wilder Viera, quien cumplirá los dos cotejos de suspensión.

Lea más: Olimpia: primer triunfo y a cuánto está del líder Libertad

“Es un jugador demasiado importante para nosotros, el equipo ha tenido un muy buen rendimiento con él en cancha y lógicamente que lo estamos esperando”, puntualizó sobre Cecilio, quien en caso de llegar bien físicamente, podría arrancar de titular contra el Rey de Copas en un duelo que puede consolidar al equipo o en caso contrario, volver a generar dudas.