Juan José Zapag: “El árbitro jugó para Olimpia, una vergüenza”

Cerro Porteño empató 1-1 con Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. El Ciclón acabó el superclásico con 9 jugadores por la expulsión de Jorge Morel (doble amarilla) y la dura lesión de rodilla de Rodrigo Melgarejo, quien recibió un planchazo de Fernando Cardozo, quien ni siquiera fue amonestado.

Posterior al partido en La Nueva Olla, el presidente del Ciclón disparó contra el arbitraje de Derlis López y felicitó a los olimpistas porque " cocinan en copa y cocinan en campeonato”. “Espectacular el partido muchachos, el árbitro jugando para el Olimpia. Le felicito a todos los olimpistas, cocinan en copa y cocinan en campeonato”, comentó Juan José Zapag en un audio whatsApp.

“Tienen su mérito, pero hasta ahí muchachos, es una vergüenza. Le partió la pierna a un jugador y ni siquiera amarilla. A seguir creyendo, vamos a seguir rivalizando, no termina acá el mundo ni el fútbol. Vamos a seguir peleando, tranquilo. Digo no más. Con ocho hombres terminamos, una estaba roto. No con nueve. Sigamos adelante”, finalizó Zapag.

La referencia de los 8 jugadores, además de la roja a Morel y la salida de Melgarejo, fue también por Federico Carrizo, quien sufrió una dolencia muscular cuando ya no había cambios. Diego Gavilán había utilizado las tres ventanas para realizar una variante en cada una. Con la paridad, el Azulgrana quedó nuevamente a 3 unidades de Libertad.