Cerro Porteño

Cerro Porteño: bajas y cambios para enfrentar a Estudiantes

Cerro Porteño disputa los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón recibe el miércoles a Estudiantes de Santiago Arzamendia. Diego Martínez perdió a tres titulares y cambia la alineación.

Por Darío Ibarra
12 de agosto de 2025 - 09:44
Los jugadores de Cerro Porteño dejan el campo de juego después del partido frente a Sporting Cristal por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño dejan el campo de juego después del partido frente a Sporting Cristal por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Juan Pablo Pino

Cerro Porteño afronta el miércoles los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Segundo del Grupo G por detrás del Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa, el Ciclón enfrenta a Estudiantes de Santiago Arzamendia, ganador del Grupo A por delante de Botafogo. La serie comienza el miércoles 13 de agosto, a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción.

Lea más: ASU 2025: Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez, plata en remo

Diego Martínez define hoy la alineación para enfrentar al Pincha. El técnico argentino está obligado a realizar cambios en la formación titular por las bajas de Gustavo Velázquez, Gastón Giménez y Robert Piris da Motta. Los primeros dos sufrieron lesiones musculares (desgarrados y en fisioterapia), mientras que el tercero está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

El paraguayo Juan Manuel Iturbe, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Sporting Cristal por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Nacional, en Lima, Perú.
El paraguayo Juan Manuel Iturbe, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Sporting Cristal por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Nacional, en Lima, Perú.

Los cambios que planifica Diego Martínez

Sin Velázquez, Giménez y Piris da Motta, Martínez debe rearmar la zaga central y el mediocampo. En la defensa, Lucas Quintana es el reemplazante del ex Newell’s Old Boys, mientras que Jorge Morel, quien regresó el fin de semana luego de una rotura fibrilar, y Wilder Viera arrancarían por los dos volantes. Además de las variantes comprometidas, el DT planifica otra modificación.

Martínez analiza la inclusión de Federico Carrizo por Cecilio Domínguez, quien está en el centro de las críticas por el flojo rendimiento en la segunda parte de la temporada. El resto, con Fabricio Domínguez Huertas recuperado, sería el mismo que enfrentó a Olimpia, remontando un 0-2 y ganado 3-2, en la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El argentino Jonatan Torres, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Bolívar por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Jonatan Torres, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Bolívar por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

La probable formación de Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Matías Pérez, Lucas Quintana, Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Wilder Viera, Jorge Morel, Cecilio Domínguez o Federico Carrizo; Sergio Araújo y Jonatan Torres.

Enlace copiado