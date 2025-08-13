Cerro Porteño: bajas y cambios para enfrentar a Estudiantes

Cerro Porteño afronta el miércoles los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Segundo del Grupo G por detrás del Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa, el Ciclón enfrenta a Estudiantes de Santiago Arzamendia, ganador del Grupo A por delante de Botafogo. La serie comienza el miércoles 13 de agosto, a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción.

Lea más: ASU 2025: Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez, plata en remo

Diego Martínez define hoy la alineación para enfrentar al Pincha. El técnico argentino está obligado a realizar cambios en la formación titular por las bajas de Gustavo Velázquez, Gastón Giménez y Robert Piris da Motta. Los primeros dos sufrieron lesiones musculares (desgarrados y en fisioterapia), mientras que el tercero está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Los cambios que planifica Diego Martínez

Sin Velázquez, Giménez y Piris da Motta, Martínez debe rearmar la zaga central y el mediocampo. En la defensa, Lucas Quintana es el reemplazante del ex Newell’s Old Boys, mientras que Jorge Morel, quien regresó el fin de semana luego de una rotura fibrilar, y Wilder Viera arrancarían por los dos volantes. Además de las variantes comprometidas, el DT planifica otra modificación.

Martínez analiza la inclusión de Federico Carrizo por Cecilio Domínguez, quien está en el centro de las críticas por el flojo rendimiento en la segunda parte de la temporada. El resto, con Fabricio Domínguez Huertas recuperado, sería el mismo que enfrentó a Olimpia, remontando un 0-2 y ganado 3-2, en la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La probable formación de Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Matías Pérez, Lucas Quintana, Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Wilder Viera, Jorge Morel, Cecilio Domínguez o Federico Carrizo; Sergio Araújo y Jonatan Torres.