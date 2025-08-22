Alerta Cerro Porteño: Robert Piris da Motta será baja por...

Malas noticias en Cerro Porteño: Robert Piris da Motta estaría fuera de las canchas entre 4 a 6 semanas. El mediocampista de 31 años habría resentido una lesión en el tobillo durante el partido contra Estudiantes de La Plata en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Por este motivo, había sido reemplazado a los 27 minutos por Fabrizio Peralta.

Con esta dolencia, Piris da Motta está descartado para las próximas presentaciones del Azulgrana, que el miércoles quedó eliminado del certamen continental y concentrará toda la atención a la conquista del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo y la Copa Paraguay 2025. El domingo, a las 18:30, hora de Paraguay, recibirá a Sportivo Trinidense por la novena fecha.