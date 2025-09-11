Alexis Fariña y la ida a la MLS: “Que sea un paso gigante”

Alexis Fariña fue presentado en Minnesota United el 22 de agosto, pero recién hoy viajó a Estados Unidos para oficializar el fichaje por la franquicia de la Major League Soccer. “Me puede ayudar mucho a seguir creciendo en mi carrera, a seguir subiendo escalones y me gustaría que sea un paso gigante en mi carrera”, expresó el futbolista de Cerro Porteño a ABC TV.

Lea más: Alexis Fariña: “Me hubiera gustado jugar más en Cerro Porteño”

Fariña es cedido a préstamo por una temporada con opción a compra. “Fue todo muy rápido, mi representante me dijo que había posibilidades y cuando me contó eso ni dude”, manifestó el mediapunta de 20 años antes de partir desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. “No tenía minutos acá y es una Liga muy competitiva a la que voy”, aseguró.

Alexis Fariña: “Alan Benítez me dijo que hace frío”

Fariña contó que conversó con Luis Amarilla y Alan Benítez, con quienes compartió plantel en el Ciclón y quienes militaron en el club americano. “Luis Amarilla me ayudó bastante con la gente de allá, con contactos, con lugares para vivir. Estoy agradecido con él. Alan me dijo que hace mucho frío”, expresó el futbolista paraguayo entre risas.

Lea más: Torneo Clausura: Cómo empieza la rueda que define al campeón

Minnesota United, en zona de playoffs en la MLS

Minnesota United marcha segundo en la Conferencia Oeste. Luego de 29 partidos, suma 51 puntos y está en zona de playoffs. Además de los 5 encuentros para finalizar la etapa, los dirigidos por el británico Eric Ramsay disputarán las semifinales de la Copa de Estados Unidos: 17 de setiembre, a las 21:30, contra Austin FC en el Allianz Field, en Saint Paul.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy