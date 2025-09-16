Cerro-Tembetary, puesta al día con urgencias

Los asteriscos de la clasificación del Clausura 2025 se borran con el choque de mitad de semana entre Cerro Porteño y Tembetary, a cumplirse a mitad de semana, a las 19:00.

Los azulgranas afrontan la puesta al día con urgencias. Necesitan ganar para ubicarse a un punto del líder Guaraní y además recomponer la armonía en el plantel, perdida con el desacuerdo con las decisiones adoptadas por el entrenador Diego Hernán Martínez.

Uno de los puntos cuestionados al conductor del Ciclón es la manera en la que plantea los juegos, de forma cautelosa. La mancha adjudicada al entrenador fue su planteamiento mezquino como local contra Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores, que a la postre derivó en la eliminación.

Los fanáticos cerristas esperan que los jugadores se pongan las pilas por el club, ya que existe una marcada diferencia con el staff técnico de Martínez, que está lejos de presentar su alineación ideal, ya que el potencial se ve marcado por la gran cantidad de lesionados.

Los nómadas están prácticamente sentenciados al descenso y el hecho que jueguen sin presión alguna los vuelve aún más peligrosos, más con la llegada del técnico Luis Fernando Escobar, que le dio una identidad al elenco rojiverde.

Un choque que Cerro lo deberá sacar adelante para descomprimir la presión.