La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Tembetary

Cerro Porteño regulariza hoy (19:00) la undécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón enfrenta a Atlético Tembetary en un partido clave en la pelea por el campeonato: ganando, en medio de la crisis por los malos resultados, regresa al segundo puesto de la tabla de posiciones y depende de sí para conquistar el título.

Lea más: A qué hora juega hoy Cerro vs. Tembetary y dónde ver en vivo

Diego Martínez, quien fue expulsado en la ronda anterior y tiene en juego la continuidad, decidió modificar la alineación para recibir al Rojiverde en La Nueva Olla. El DT argentino realiza las variantes a pesar de no recuperar a los lesionados Robert Piris da Motta, Ignacio Aliseda y Juan Manuel Iturbe y, de tener todavía suspendido a Federico Carrizo (cumple hoy la sanción).

Los cambios de Diego Martínez en Cerro Porteño

El primer cambio de Martínez con respecto al duelo con General Caballero es en defensa. El técnico no deja de sorprender porque elige a un futbolista que no estaba en los planes para el segundo semestre: Bruno Valdez. El ex Boca Juniors arranca de titular como dupla de Matías Pérez y envía a Gustavo Velázquez al lateral derecho y a Fabricio Domínguez Huertas al medio.

La segunda variante del entrenador es en la parte ofensiva y tiene relación con la normativa Sub 18: luego de que Amín Cristaldo inicie en la derrota 2-1 frente al Rojo en el estadio Ka’arendy de la ciudad de Juan León Mallorquín, esta vez es de la partido Carlos Franco, quien juega de mediapunta y acompaña a Jonatan Torres en el ataque, dejando a Luis Amarilla al margen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cerro Porteño y una prueba de fuego en la regularización

La formación de Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Gustavo Velázquez, Bruno Valdez, Matías Pérez, Blas Riveros; Fabricio Domínguez Huertas, Jorge Morel, Gastón Giménez, Carlos Franco; Cecilio Domínguez y Jonatan Torres.