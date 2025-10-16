“Crean en nosotros”: el mensaje de Juan Manuel Iturbe antes del superclásico

Cerro Porteño recibe el domingo a Olimpia en el último superclásico del año. El partido más importante del país es clave para el Ciclón en la pelea por el torneo Clausura 2025 de la Primera División. Sin margen de error, el conjunto de Barrio Obrero está obligado a ganar para, dependiendo del puntero Guaraní, continuar como escolta y escalar a la cima de la tabla.

Lea más: Comienza la fecha del último superclásico de la temporada

Juan Manuel Iturbe dejó un mensaje a los hinchas azulgranas en la antesala del choque frente al tradicional rival. “Al hincha de Cerro le diría que crean en nosotros”, expresó el jugador al programa Esto es Cerro de Tigo Sports. El atacante está a disposición de Jorge Bava después de superar una lesión y regresar en la fecha pasada, en el 0-0 con 2 de Mayo en el norte.

Juan Manuel Iturbe: “Crean en nosotros”

“Estamos plenamente concentrados, trabajamos. Creer y saber que si en los primeros minutos no nos salen las cosas, yo creo que y yo se que en los minutos finales o antes, a los setenta ochenta minutos algo va a salir porque nosotros intentamos mucho, trabajamos mucho en lo táctico, por ahí los rivales se nos cierran y se nos dificulta más, pero crean en nosotros”, continuó.

“Que el apoyo sea una presión para el rival”

Iturbe pidió a los aficionados que el apoyo en La Nueva Olla “sea una presión para el rival”. “Lo único que le puedo decir es que crean en nosotros. Que ese apoyo sea una presión para el rival. Apoyar, creer y saber que este equipo quiere hacer bien las cosas”, finalizó el atacante de 32 años, que había marcado en los dos duelos ante el Franjeado en el torneo Apertura 2025.

