Gustavo Velázquez: regreso y “cien por ciento” para el superclásico

Cerro Porteño y Jorge Bava recuperan a los convocados por Gustavo Alfaro para la gira asiática de la selección de Paraguay en la Fecha FIFA de octubre: Roberto Jr. Fernández y Gustavo Velázquez. De los dos futbolistas, el defensor es titular y a diferencia del arquero, que jugó en el 2-2 con Japón en Osaka, no sumó minutos ni frente a los nipones ni ante Corea del Sur.

La delegación local de la Albirroja regresó hoy a Asunción, procedente de Seúl, a tres días del último superclásico. Tanto Fernández como Velázquez tienen el resto del jueves libre y volverán a activar con el plantel azulgrana el viernes. El zaguero habló con el ABC TV y señaló que está “cien por ciento” para enfrentar el domingo a Olimpia en La Nueva Olla.

¿Por quién ingresa Gustavo Velázquez?

“Jorge Bava te pide jugar el clásico. ¿Estás?”, fue la pregunta a Velázquez, quien no dudó en responder y asegurar que “cien por ciento”. Con el ex Newell’s a disposición y fresco a pesar del extenso viaje, Bava definirá la formación en el entrenamiento del viernes: la inclusión del central sería por Fabricio Domínguez Huertas o Bruno Valdez, quien disputó los últimos dos cotejos.

