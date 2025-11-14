Alerta Cerro Porteño: Preferencias y Plateas, agotadas vs. Libertad

Cerro Porteño está muy cerca de conquistar el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón lidera la tabla de posiciones con un punto de ventaja sobre Guaraní y depende de sí para coronar la segunda parte de la temporada. La primera oportunidad de celebrar el título será en la penúltima fecha, pero necesita ganar y esperar que el Aborigen no triunfe.

A más de una semana del partido frente a Libertad en La Nueva Olla, el domingo 23 de noviembre a las 18:00, en simultáneo con la visita del Indio a General Caballero en el Ka’arendy, el club de Barrio Obrero habilitó el canje y la venta de entradas: en pocas horas, los hinchas azulgranas agotaron los sectores de Preferencias y Plateas. Solo quedan lugares en Gradería Norte.

Debido a los conciertos de Shakira en el General Pablo Rojas, el viernes 28 y sábado 29, el Azulgrana no tiene disponible el 100% de la capacidad del estadio. Toda la Gradería Novena, tanto alta como baja, están clausuradas por motivos de seguridad. Por su lado, los simpatizantes del Gumarelo si podrán ingresar a la Platea Pettengill, destinado habitualmente a los visitantes.

Entradas agotadas en Preferencias y Plateas

Cerro vs. Libertad: Los sectores disponibles

Gradería Norte: 30.000 gs.

Platea Pettengill (visitantes): 30.000 gs.