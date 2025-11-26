Blas Riveros fue dado de alta

El propio futbolista, considerado una figura fundamental en el esquema azulgrana, utilizó sus plataformas digitales, en este caso su cuenta de Instagram para expresar su gratitud y compartir la noticia con los hinchas: “Feliz porque me acaban de dar el alta. Muchas gracias al equipo médico, al club, a mi familia y a todos ustedes por sus mensajes de apoyo”.

Lea más: Cerro Porteño emite un informe médico detallando la afección de Blas Riveros

El informe médico inicial de Cerro Porteño había establecido que, si su evolución era favorable, el retorno a los trabajos sería en un plazo de dos días. Cumpliendo con los pronósticos, el lateral de 27 años, una pieza clave para el entrenador Jorge Bava, está para retomar los entrenamientos en los próximos días con la vista puesta en el decisivo compromiso de la última jornada.

Riveros se reincorpora al plantel justo a tiempo para preparar la Fecha 22 del Torneo Clausura 2025 contra el Atlético Tembetary. Este partido, que se disputará el próximo domingo a las 18:00 horas en el estadio Defensores del Chaco, es la llave para la consagración del Ciclón, que sigue dependiendo de sí mismo para hacerse con el título.

Una victoria del conjunto de Barrio Obrero en este encuentro final asegurará el título de la competencia para el equipo de Jorge Bava. La presencia de Riveros es considerada vital para este objetivo, ya que en lo que va del certamen, el ex Olimpia viene demostrando ser una de las figuras más regulares, disputando los 21 juegos, marcando un gol y repartiendo siete asistencias. Su rendimiento es un factor determinante en las aspiraciones del Ciclón.