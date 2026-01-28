Video: Los goles del triunfo de Cerro Porteño ante San Lorenzo

Cerro Porteño venció a Sportivo San Lorenzo y logró el primer triunfo en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El vigente campeón superó 4-2 al Rayadito después de ganar cómodamente por 3-0. Juan Manuel Iturbe por duplicado y Blas Riveros habían convertido los tres tantos. Luego, José Barrios de penal y Víctor Cespedes descontaron en cinco minutos. A los 95′, Gabriel Aguayo sentenció el resultado con un contra golpe letal.
