Video: Los goles del triunfo de Cerro Porteño ante San Lorenzo

Cerro Porteño venció a Sportivo San Lorenzo y logró el primer triunfo en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El vigente campeón superó 4-2 al Rayadito después de ganar cómodamente por 3-0. Juan Manuel Iturbe por duplicado y Blas Riveros habían convertido los tres tantos. Luego, José Barrios de penal y Víctor Cespedes descontaron en cinco minutos. A los 95′, Gabriel Aguayo sentenció el resultado con un contra golpe letal.

Los goles la victoria 4-2 de Cerro Porteño

⚽️¡ZURDAZO POTENTE! Blas Riveros rompió el cero para el Azulgrana en Capiatá.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/013PgIlbs9 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) January 27, 2026

⚽¡UN BOMBAZO! Golazo de Juan Manuel Iturbe para el segundo tanto de Cerro Porteño.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/B2LGZMgBCe — Tigo Sports (@TigoSportsPY) January 28, 2026

⚽️¡CONTRAGOLPE ELECTRIZANTE! Tras el cabezazo de Esteche, Ignacio Aliseda asistió a Juan Iturbe para convertir el tercero para el Ciclón.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/GCnbzhKrwE — Tigo Sports (@TigoSportsPY) January 28, 2026

⚽️¡DE PENAL! José Barrios descontó para el Rayadito ante el Ciclón.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/65SSzJgh6X — Tigo Sports (@TigoSportsPY) January 28, 2026

⚽️¡NUEVO DESCUENTO! Víctor Céspedes marcó el segundo tanto de San Lorenzo ante Cerro Porteño.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/tkEbKaVZgl — Tigo Sports (@TigoSportsPY) January 28, 2026