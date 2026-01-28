Cerro Porteño
Video: Los goles del triunfo de Cerro Porteño ante San Lorenzo

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido ante Sportivo San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Asunción, Paraguay.
Cerro Porteño conquistó la primera victoria en el torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón ganaba 3-0, recibió dos goles en cuestión de minutos y terminó sufriendo para sentenciar el triunfo por 4-2.

Cerro Porteño venció a Sportivo San Lorenzo y logró el primer triunfo en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El vigente campeón superó 4-2 al Rayadito después de ganar cómodamente por 3-0. Juan Manuel Iturbe por duplicado y Blas Riveros habían convertido los tres tantos. Luego, José Barrios de penal y Víctor Cespedes descontaron en cinco minutos. A los 95′, Gabriel Aguayo sentenció el resultado con un contra golpe letal.

