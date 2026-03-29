Pablo Vegetti: “Ellos (Olimpia) siempre juegan primero y nos meten esa presión”

Consciente de la tabla de posiciones, Vegetti se refirió a la dificultad de jugar con el resultado puesto del archirrival y la importancia de no perder el foco ante el inicio de la doble competencia continental. “Ojalá que sea el inicio de muchos goles más y de muchas victorias. Queremos darle una alegría a esta gente, que se merece que estemos peleando en todos los frentes. Ahora también se viene el inicio de la Copa Libertadores y sabemos que es muy importante para nosotros, pero no tenemos que perderle pisada al puntero. Ellos siempre juegan primero y nos meten esa presión de tener que ganar de cualquier manera; para nosotros eso también es difícil, pero venimos construyendo estas victorias que nos mantienen con la misma diferencia. Sabemos que, hacia el final del torneo, todo se achica y todo se complica, pero vamos a estar ahí, firmes para dar pelea”.

El análisis del juego ante el “Rayadito”

El atacante explicó cómo el “Ciclón” logró destrabar un partido que se presentó complicado en la primera mitad debido al planteamiento defensivo del “rayadito”, resaltando la justicia del resultado final. “Creo que en el primer tiempo no encontrábamos los caminos; ellos estaban bien parados y cerrados atrás buscando un contragolpe. Nosotros no podíamos estar finos en la última jugada y, si bien fuimos protagonistas e intentamos, no se nos dio. En el segundo tiempo entramos con más energía; encontramos el gol y eso nos dio libertad para desarrollar nuestro juego. Sabemos que todos los partidos son difíciles y que, contra Cerro, los rivales siempre dan un plus, lo que lo hace complicado. Pero bueno, eso pasa cuando uno juega en un equipo grande: los rivales se cierran o se exigen al máximo. Tenemos que entenderlo de esa manera y saber que ningún partido va a ser fácil. Al final, terminamos ampliando la ventaja y creo que fuimos justos ganadores”.

El reencuentro con el gol y el factor personal

Finalmente, el “pirata” compartió sus sensaciones personales tras anotar su segundo tanto con la camiseta azulgrana, agradeciendo el respaldo del entorno ante los desafíos que le tocó enfrentar fuera de las canchas en el último periodo. “Estoy muy contento. La verdad es que necesitábamos ganar de cualquier manera; sabíamos que nuestro rival directo había ganado y que teníamos que seguir acortando esa distancia. Vamos a ir ‘palo a palo’ hasta el final. En lo personal, estoy feliz de poder volver a convertir. Estaba tranquilo porque uno trabaja para que las cosas se den; pasé por muchos cambios personales en este último tiempo y eso afecta, pero nunca bajé los brazos. Siempre trabajé con el apoyo de mi familia, de mis compañeros y de la gente del club, así que estoy muy agradecido. Es una alegría poder devolver con un gol la confianza que me han dado para venir aquí”.