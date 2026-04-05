Ariel Holan: “El equipo intentó todo lo poco que pudimos hacer”

Respecto a las sensaciones que le dejó el primer encuentro al mando del Ciclón, Holan se mostró satisfecho con la respuesta del grupo y la ejecución del plan de juego. “Creo que hubo muchos aspectos positivos y realmente creo que estoy muy contento con lo que han hecho los futbolistas hoy dentro del campo de juego, porque es un gran mérito de ellos. Nosotros tenemos que ir, como dije en la conferencia cuando empezó este ciclo, tenemos que ir tratando de nivelar al equipo físicamente y también empezar a tratar de, con las características de ellos, explotar las características que naturalmente tienen”.

El estratega hizo hincapié en las dificultades logísticas que enfrenta el cuerpo técnico para implementar su idea táctica sin descuidar la integridad física de los jugadores. “Porque tenemos muy poco tiempo de entrenamiento, casi nada, y entonces, entre el videoanálisis y lo poco que podemos hacer porque estamos todavía en una zona roja de rendimiento físico del equipo, entonces es una ingeniería difícil de lograr. Y la verdad que lo más importante de todo esto es que hicimos, para mí, un buen partido hoy; y entonces estoy contento por el esfuerzo que están haciendo ellos”.

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Sobre la seguidilla de lesiones y el riesgo que implica el calendario actual, Holan explicó la importancia de mantener la calma para recuperar la estabilidad del plantel: “En definitiva, los futbolistas necesitan, en estos momentos donde por ahí hay una seguidilla tan importante de futbolistas que se van lastimando, necesitan tranquilidad para cortar con eso. Todavía vamos a transitar a una zona roja y, a medida que vayan pasando los días y vayan pasando las semanas, vamos a poder ir jugando cada vez mejor y también no corriendo riesgos; y no pensar tanto en los cambios de forma física, sino ya mucho más desde el punto de vista táctico. Así que, por todos esos contratiempos y vicisitudes por las cuales vamos a atravesar, estoy muy contento, porque la verdad que el equipo hoy intentó todo lo poco que pudimos hacer y eso para mí vale oro”.

Al ser consultado sobre el equilibrio defensivo y el manejo de los tiempos del partido, el entrenador devolvió el protagonismo a los futbolistas y analizó la complejidad del rival: “Eso habla del mérito de los jugadores, que sin la disposición y entregarse entero como se han entregado, no es fácil poder hacer un partido como el que hicimos hoy; teniendo en cuenta al rival, porque es un rival complicado: tiene jugadores de buen pie, sabe perfectamente a lo que juega, se repliega bien, sale rápido de contragolpe, tiene buena pelota parada a favor... Teníamos que tener mucho cuidado en las transiciones”.

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Holan subrayó que evitar nuevas bajas médicas es, en este momento, tan valioso como un triunfo en la cancha, mirando de reojo el apretado fixture que se avecina: “Hay algunos chicos que hicieron un esfuerzo físico muy importante para poder sostener transitando en la línea roja. Cada partido que pase sin que se lastimen jugadores, para nosotros es tremendo, un logro tremendo. Una vez que arrancan, ya está; pero bueno, todavía tenemos que recuperar a muchos jugadores importantes que al equipo también nos van a dar muchas más variantes, porque viene un calendario tremendo”.

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Finalmente, el técnico argentino reflexionó sobre su metodología, asegurando que prefiere priorizar la fluidez natural de sus jugadores antes que sobrecargarlos de información táctica: “Entonces creo que el partido fue muy bueno y los rescato a ellos como protagonistas principales de lo bueno que fue el partido. Después, conceptualmente, yo tengo que cuidarme de no pedirle cosas que a ellos no les fluyan naturalmente, porque no tenemos mucho tiempo para ejercitar y que vayan saliendo las cosas cada vez mejor. Yo estoy siempre muy en contra de la magia. El entrenador está muy expuesto a los resultados y acá no hay magia, como en ninguna de las actividades de ustedes; si ustedes a su profesión le dedican tiempo, esfuerzo, las cosas las van consiguiendo a lo largo del tiempo. En el fútbol es igual”.

Para cerrar, detalló por qué en esta etapa inicial Cerro Porteño podría optar por posesiones más extensas de lo habitual, buscando proteger el resto físico del equipo: “El equipo hizo un gran partido y yo solamente tengo que pensar en no dar demasiada información —la justa y necesaria— y que no vaya en contra de las características naturales de los chicos. Ir incorporando a los que tienen otras virtudes que, para jugar de esta manera, por ahí son complementarias y no determinantes. A mí, en muchos casos, me gustaría poder utilizar esas características, pero en ese desbalance que tengo del equipo, hay muchos futbolistas que son muy dinámicos y muy agresivos, pero tal vez en este momento de arranque necesitamos un poco más de control de la pelota y tratar de cambiar el ritmo en las zonas y en los sectores donde podemos hacer daño. Capas que tenemos posesiones más largas inclusive de las que a mí me gustan, pero van a ser importantes para no hacer partidos de ida y vuelta”.