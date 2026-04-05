Ariel Holan aclara la endeblez: “No se necesita ser un científico para ver la cantidad de lesionados”

En la previa de su debut, el estratega argentino había señalado que encontraba un plantel “endeble” desde lo físico. Ante la consulta sobre qué pudo haber cambiado para ver una versión tan voraz con los mismos jugadores, Holan fue tajante al explicar a qué se refería con aquel diagnóstico y evitó responsabilizar al cuerpo técnico anterior.

Para arrancar su descargo, el técnico aclaró que no busca juzgar el pasado. “Con respecto a lo endeble, yo no hago un juicio de valor de por qué motivo encontré un equipo así. O sea, no digo que por un mal trabajo los jugadores estén endebles; no lo sé, no sé qué pasó. No es, en este momento, materia de mi análisis”.

Luego, argumentó que las bajas médicas hablaban por sí solas. “Yo digo lo que encontré porque no se necesita ser un científico para ver la cantidad de lesionados; o sea, estoy diciendo una verdad de perogrullo porque todo el mundo lo sabe. Yo solamente lo que digo es que, en ese contexto, los futbolistas van a hacer un esfuerzo más importante del que harían si estuvieran preparados para que no les haya ocurrido lo que les ocurrió”.

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Finalmente, concluyó explicando la complejidad de recuperar a esos futbolistas. “Entonces, una vez que están tocados, es difícil volver a ponerlos porque pierden ritmo y porque, aparte, volver a reinsertarlos en un proceso de partidos lleva sus cuidados. Entonces, desde ese punto de vista, yo me refiero a la endeblez”.

La clave: sacar a los jugadores de la incomodidad

Lejos de adjudicarse el mérito de la goleada por cuestiones mágicas o entrenamientos exprés, Ariel Holan destacó que la clave de la notable mejoría estuvo en la comunicación con sus dirigidos y en buscar un sistema que se adapte a sus condiciones naturales.

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El DT explicó que priorizó la comodidad de su plantel en el campo. “El diálogo con ellos es fundamental en el sentido de decir: ‘A ver, podemos hacer esto, esto y esto’. El tema es que ellos estén en una zona de confort en sus características de juego y eso es lo que ocurrió. Es decir, es tan difícil y tan simple como eso: hay que tratar de hacerlos sentir cómodos jugando en las características que ellos naturalmente tienen”.

Además, reconoció que el aprendizaje en este proceso de adaptación es mutuo. “Inclusive por lo que he dicho ya un par de veces, porque no tenemos mucho tiempo de entrenamiento, entonces ahí el espacio de crecimiento del entrenador es muy grande, empieza esa retroalimentación con ellos, que ellos te van enseñando y te van dando un montón de información”.

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Para cerrar la conferencia, le dio todo el crédito a sus dirigidos por el triunfo. “Entonces, por eso yo estoy tan contento, porque el gran mérito de este partido es de ellos; porque ellos construyeron el partido desde su disposición, desde su convicción de que lo que planteamos en conjunto lo podían hacer. Y pasa por ahí”.