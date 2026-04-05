Holan y su apuesta por Soñora: “Creo que hizo un muy buen partido”

Holan analizó la lectura previa del encuentro y justificó la inclusión de Soñora dentro de un esquema diseñado para tener fluidez en los metros finales. Según el técnico, la clave estaba en la movilidad para evitar las transiciones del oponente. “El partido de hoy va a ser un partido en el que el rival se iba a replegar en tres cuartos de cancha y que iba a tratar de salir rápido de contragolpes sobre nuestras pérdidas, transicionarnos rápido y tratar de agarrarnos abiertos”.

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“Entonces hoy pensamos que lo mejor era poner al chico Sánchez como inicio en el juego, con Velázquez y Quintana, en doble contención con Robert con Paredes y, de ahí en más, tratar de que la velocidad de Chaparro y de Cecilio por las bandas, y en el juego interior de Aliseda y Alan, poder ahí encontrar fútbol para combinar tanto de manera externa como interna con Pablo Vegetti; entrar por afuera y tratar también de entrar por adentro”, profundizó el argentino.

Pese al buen rendimiento de Soñora, Holan decidió sustituirlo en el complemento por Torres. El entrenador fundamentó esta decisión en la falta de ritmo del jugador y en las exigentes condiciones climáticas locales, priorizando mantener la “frescura” del equipo. “Después Alan hacía mucho tiempo que no hacía este fútbol o entraba muy pocos minutos, y entonces entraron Torres y Klimowicz porque también Aliseda sí venía jugando, pero venía jugando por ahí demasiados minutos. Y bueno, viste que también acá los partidos, se conocen bien el clima, no les voy a venir a hablar del clima, y el desgaste que hacen los jugadores es muy grande”.

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El argentino profundizó que el volante creativo necesita de sus compañeros para desplegar el juego que se pretende de él. “Entonces, unos porque tienen pocos minutos o los otros porque tienen muchos, en eso hay que buscar la síntesis para salir de esta zona de riesgo. Entonces, Alan creo que hizo un muy buen partido, pero también después necesitamos frescura adelante porque si no, ya él iba a entrar en una zona física compleja y el equipo también iba a sufrir su fatiga”.