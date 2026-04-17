Pablo Vegetti: “Claramente la exigencia es marcar goles todos los partidos”

Llegar a un fútbol nuevo implica retos que exceden lo estrictamente táctico. Vegetti reconoció que su proceso ha sido más extenso de lo previsto, influenciado por factores personales y familiares que marcan el día a día de un deportista de élite. “Claramente vengo de otro fútbol, totalmente distinto a lo que se juega acá; pero creo que a medida que pasa el tiempo me voy sintiendo mejor. En lo personal fueron muchos cambios, muchas cosas, muchos cambios familiares también. Tengo una familia ya formada, tengo dos nenes, mi esposa... Uno, además de ser jugador de fútbol, es ser humano y esas cosas afectan. Agradecerle a mis compañeros, al club, que me hicieron sentir bien desde el primer día. Pero claramente la exigencia es marcar goles todos los partidos y las he llevado de la mejor manera porque en toda mi carrera fue así; pero, gracias a Dios, me voy sintiendo bien en el día a día. Me voy sintiendo cada día mejor en cada partido; así que adaptándome con un tiempo un poco más prolongado de lo que yo esperaba, pero cada vez mejor”.

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Consultado sobre la característica marca de los zagueros del medio local, conocidos por su rigor físico, el atacante valoró la fortaleza de sus rivales, aunque centró la clave del éxito en la autoconfianza y el rendimiento colectivo. “Y en cuanto a la marca de los defensores paraguayos, todo el mundo sabe que son aguerridos, que son fuertes; pero me ha tocado enfrentar a un montón de zagueros, de un montón de nacionalidades. Yo creo que pasa más por cómo está uno, por cómo se siente, que por ahí la cuestión. Así que nada, estoy feliz, estoy encontrándome de nuevo con mi nivel, en lo que yo le puedo entregar al equipo, al club y —confiadamente— a mí, a mis compañeros. Así que estoy empezando a disfrutar y eso también se ve dentro de la cancha. Pero bueno, la exigencia acá es máxima y, como decía recién, ahora el domingo tenemos que dar otra respuesta dentro de la cancha e intentar quedarnos con los tres puntos, que para nosotros es muy importante”.

¿Deuda con la hinchada? La definición de profesionalismo

Ante la consulta sobre si siente una deuda pendiente con la afición debido a la falta de goles en algunos tramos, Vegetti fue tajante. Para el “9” azulgrana, el compromiso trasciende la estadística y se mide en la entrega profesional diaria. “La verdad que no. Me voy a sentir en deuda con la gente si yo no me entrego al máximo o si yo no hago lo que tengo que hacer acá en el club, o no hago lo que tengo que hacer en mi casa. Después el gol es una consecuencia; claramente es que quiero hacer en todos los partidos, como lo dije siempre, pero no, en deuda no. En deuda me voy a sentir cuando yo sienta que no entregué el máximo y que no me entregué al 100%, que no sea responsable, que no haga todo lo que hice durante toda mi carrera”.

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El “Pirata” aclaró que le dedica íntegramente su vida al fútbol, con el máximo profesionalismo. “Para mí el fútbol es mi vida. No es solo cuando vengo acá, no es solo cuando entro los 90 minutos dentro del campo. Claramente que quiero hacer goles, claramente que la gente quiere que haga goles, pero en deuda me voy a sentir cuando yo diga: “No, la verdad que no entregué el máximo, la verdad que no fui responsable, la verdad que no me cuidé, la verdad que no hice esto, no fui profesional”. Es ahí donde yo me siento en deuda con la gente. Gracias a Dios no es mi forma de ser, no me manejo de esa manera; entonces, por ese lado estoy tranquilo. Después, claramente que el gol es un plus. Hay gente que pensará que estoy en deuda porque no hago goles y lo respeto, pero para mí estar en deuda es cuando uno no se entrega al máximo, y yo lo hago todos los días y todos los partidos. Después las cosas pueden salir bien, pueden salir mal, puedo hacer goles, no puedo hacer goles... Después ya la opinión y el análisis es de ustedes, del hincha, y lo respeto. Pero de mi parte es entregarme al máximo cada vez que me toca vestir esta camiseta, y en cada entrenamiento, y cuando me voy a mi casa”.

El manejo de la ansiedad y el objetivo grupal

Finalmente, respecto a la expectativa de convertir en el Superclásico y la importancia de este juego para las pretensiones de Cerro Porteño en el campeonato, Vegetti apeló a su experiencia para manejar los tiempos del área. “En cuanto a la ansiedad, no. Claro que el 9 vive del gol y quiere convertir todos los partidos; yo, si hay un partido que hago dos goles y me erré uno, me voy a quedar pensando en el que me erré y no en lo que hice. Pero estoy acostumbrado: es mi posición, toda mi carrera jugué de 9 y conviví con el gol. Pero uno ya va pasando el tiempo, tiene experiencia; se sabe que por ahí no solo puede ayudar a su compañero, al equipo, con el gol, sino con otro tipo de cosas que también el entrenador pide. Creo que, más allá de quién convierta, acá lo importante es que gane Cerro y que logre su objetivo. Para mí es muy importante; como cuando vine aquí, lo importante para mí es lograr objetivos, conquistar cosas. Es dejar una marca más allá de los goles y, bueno, es para eso por lo que trabajo, por lo que trabajamos todos”.