Cerro Porteño volvió a ganar en Colombia cinco años después

En un duelo estratégico por la cuarta fecha del Grupo F, Cerro Porteño asaltó Cartagena para llevarse un 1-0 ante Junior de Barranquilla. En una fase de grupos donde cada detalle dicta sentencia, ganar como visitante es el combustible que suele definir las clasificaciones. Para el elenco azulgrana, hacerlo en Colombia traía además un componente simbólico y emocional.

Lea más: Cerro Porteño y un triunfo clave ante Junior para soñar con los octavos

Tuvieron que pasar exactamente 1.842 días para que el grito de gol cerrista volviera a retumbar con fuerza en territorio c. Desde aquel 21 de abril de 2021, la victoria en tierras cafeteras se había vuelto esquiva para el club paraguayo. Este éxito en Cartagena corta una racha que se extendió por algo más de cinco años, transformando la estadística en pura alegría para su hinchada.

✅Victorias de Cerro Porteño en Colombia

03.04.1985: Millonarios 0-2 CP (J. A. Nunes y D. Raschle)

29.04.98: A. de Cali 1-2 CP (R. Gómez y J. A. Paredes)

06.05.2003: DIM 0-1 CP (J. M. Núñez)

21.04.21: A. de Cali 0-2 CP (R. Morales y A. Lucena)

07.05.25: Junior 0-1 CP (P. Vegetti) https://t.co/AJ2V7ugTOU pic.twitter.com/yiWbd9dttI — Rubén Darío Orué Melgarejo (@Benru79) May 8, 2026

El último antecedente victorioso se registró durante la edición 2021, cuando el equipo integró el Grupo H junto a rivales de peso como América de Cali, Atlético Mineiro, y Deportivo La Guaira. En aquel debut en Bucaramanga, el equipo dirigido en ese entonces por Francisco “Chiqui” Arce se impuso 2-0 al América de Cali con goles de Robert Morales y Ángel Cardozo Lucena, marcando el inicio de una campaña exigente.

35 victorias de Cerro Porteño en el exterior por Copa Libertadores:



8 en 🇻🇪 Venezuela

5 en 🇨🇱 Chile

5 en 🇧🇷 Brasil

5 en 🇵🇪 Perú

5 en 🇨🇴 Colombia 🆕

3 en 🇺🇾 Uruguay

2 en 🇦🇷 Argentina

1 en 🇪🇨 Ecuador

1 en 🇧🇴 Bolivia. — Rubén Darío Orué Melgarejo (@Benru79) May 8, 2026

Más allá de los puntos actuales, este resultado agiganta el mito de Cerro Porteño en el certamen más importante de América. El club de Barrio Obrero alcanzó las 35 victorias fuera de casa en la Copa Libertadores, reafirmando su posición como el equipo paraguayo con más triunfos como visitante en la historia de la competición, superando los 28 de su tradicional rival Olimpia.

1⃣1⃣0⃣ victorias 🇵🇾 paraguayas en el exterior por #CopaLibertadores:

35 Cerro Porteño 🆕

28 Olimpia

26 Libertad

12 Guaraní

3 Sol de América

3 Nacional

1 Sportivo Luqueño

1 Sportivo Trinidense

1 Deportivo Capiatá

0 Atl. Colegiales

0 12 de Octubre

0 Tacuary

0 Sportivo 2 de Mayo https://t.co/UFU05H4G2v — Rubén Darío Orué Melgarejo (@Benru79) May 8, 2026

El historial de triunfos del azulgrana en Colombia

La historia de Cerro Porteño en tierras colombianas suma ahora cinco victorias. La racha triunfal comenzó el 3 de abril de 1985 con un 2-0 sobre Millonarios gracias a los tantos de Jorge Amado Nunes y Daniel Raschle. Continuó el 29 de abril de 1998, cuando venció 2-1 al América de Cali con gritos de Richard Gómez y Juan Ángel Paredes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cerro Porteño: El Grupo F luego de la victoria clave ante Junior

Años después, el 6 de mayo de 2003, Jorge Martín Núñez le dio el triunfo 1-0 ante el Independiente de Medellín (DIM). Más recientemente, el mencionado 21 de abril de 2021, Morales y Cardozo Lucena sellaron el 2-0 ante América de Cali. Finalmente, este 7 de mayo de 2026, Pablo Vegetti escribió su nombre en la historia al firmar el 1-0 definitivo sobre Junior de Barranquilla.