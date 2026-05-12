Roberto Fernández jugó su segundo partido en el semestre a un mes del debut mundialista

El empate sin goles entre Cerro Porteño y Guaraní por la fecha 20 del Apertura 2026 fue noticia, sobre todo para los intereses de la Selección Paraguaya. Roberto “Gatito” Fernández, a sus 38 años, volvió a sentir el rigor de la competencia oficial en un momento donde cada segundo en cancha es una prueba de fuego de cara a la lista definitiva de Gustavo Alfaro.

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El principal obstáculo para el “Gatito” no es su calidad, sino el cronómetro. Antes de este lunes, su última aparición oficial databa del 18 de marzo, en aquella derrota del “Ciclón” de Barrio Obrero ante Rubio Ñu en La Arboleda. En total, el arquero apenas suma dos presentaciones en todo el primer semestre de la temporada, una cifra inusual para quien aspira a custodiar el arco en la cita máxima del fútbol mundial.

Esta falta de continuidad ya se hizo sentir en la última fecha FIFA de Paraguay. En los amistosos frente a Grecia en Atenas y Marruecos en Lens. El guardameta azulgrana formó parte de la delegación pero no sumó minutos, quedando relegado ante compañeros que llegaban con un ritmo de competencia mucho más aceitado, como Gastón Olveira de Olimpia y Orlando Gill de San Lorenzo de Almagro.

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La situación coloca al seleccionador Gustavo Alfaro frente a una encrucijada clásica de las previas mundialistas. Por un lado, “Gatito” Fernández representa la voz del mando y la experiencia necesaria para un vestuario que enfrentará la presión de volver a un Mundial tras 16 años de ausencia. Por otro, el puesto de arquero exige una coordinación y una toma de decisiones que solo el volumen de juego puede garantizar.

Cabe recordar que el “Gatito” es uno de los seis porteros reservados por Gustavo Alfaro para la lista mundialista que será delimitada próximamente. En esa pelea por los tres cupos finales también se encuentran Gastón Olveira (Olimpia), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro), Carlos Miguel Coronel (São Paulo), Juan Ángel Espínola (Barracas Central) y Santiago “Kili” Rojas (Nacional).