Biedermann y el extraño caso de Ignacio Aliseda: “Un desgarro”

Cerro Porteño vuelve a jugar un partido sin Ignacio Aliseda. El atacante argentino está nuevamente fuera de una convocatoria, esta vez, para enfrentar a Palmeiras en São Paulo por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El choque frente al Verdão de Gustavo Gómez, Mauricio y Ramón Sosa es el undécimo consecutivo en el que no está a disposición de Ariel Holan.

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Aliseda había jugado por última vez el 4 de abril, cuando convirtió un doblete en la victoria 3-0 del Ciclón sobre 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en La Nueva Olla por la jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. En aquel duelo, que fue el estreno del actual entrenador, arrancó de titular, pero fue reemplazado a los 63 minutos por Mateo Klimowicz.

#CardinalDeportivo | Enrique Biedermann, dirigente de Cerro Porteño 🔵🔴



🗣️"Estamos en óptimas condiciones, recuperando lesionados"



🗣️"Vamos a salir a presionar en toda la cancha"



🗣️"El objetivo siempre fue pasar a octavos de final, queremos seguir en la Libertadores"… pic.twitter.com/07Z9Qj3Qf4 — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 19, 2026

Ignacio Aliseda: “Tuvo un desgarro”

Este martes, antes de partir con destino a Brasil, Enrique Biedermann habló de Aliseda y señaló que está “en fase de recuperación”. “Está en fase de recuperación”, comenzó el directivo a ABC TV. Consultado sobre cuál es la lesión que sufre, mencionó que “tuvo un desgarro”. “Evidentemente sí por eso demora más de los necesario”, cerró con respecto a la gravedad de la dolencia.

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Ignacio Aliseda: 10 partidos sin jugar

El regreso de Ignacio Aliseda todavía no tiene fecha confirmada. Hasta el momento, el ofensivo, que registra 15 presentaciones, 5 goles y 2 asistencias en la temporada, no disputó ninguno de los cuatro juegos de la Libertadores y estuvo al margen de los últimos seis cotejos en el Apertura, que tiene un duelo para finalizar (vs. Rubio Ñu, el domingo, a las 17:00).