“Ganamos porque quisimos”: Cecilio y el triunfo vs. Palmeiras

Cerro Porteño conquistó un histórico triunfo en Brasil: derrotó 1-0 a Palmeiras en el Allianz Parque y clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Además, el Ciclón, beneficiado también por el 3-2 de Junior contra Sporting Cristal en Cartagena, venció por tercera vez al Verdão como visitante y cortó una racha de 27 partidos invicto como local de los paulistas.

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Al final del partido, Cecilio Domínguez habló con los medios en zona mixta y resaltó la victoria. “Ganamos porque quisimos realmente. Quisimos, no vinimos a especular nada realmente. Nos tiraron atrás, obviamente sí, pero bueno, también jugamos muy bien y hay que correr para atrás y eso es lo que hicimos. Nos sentimos muy orgullosos”, expresó el atacante.

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Las declaraciones de Cecilio Domínguez tras la victoria de Cerro Porteño ante Palmeiras ⚽️



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Cecilio Domínguez: “No sabía que iba a jugar”

Domínguez fue una de las sorpresas en la formación titular de Ariel Holan. El atacante de 31 años no jugaba desde el 24 de abril, cuando fue sustituido por lesión a los 42 minutos del primer tiempo en el empate 1-1 con Sportivo Ameliano por el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. “Realmente no sabía, no sabía que iba a jugar”, reveló el delantero.

“Igual entrenaba a la par, sabía lo que el profe también quería, porque todo el tiempo nos recalcaba las cosas. Me llamó a una charla, me motivó realmente y bueno, todo por el equipo”, comentó Cecilio, quien fue sustituido por Juan Manuel Iturbe a los 73’. “Físicamente muy bien, realmente no me siento cansado, salí por una molestia rara realmente”, explicó.

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El triunfo de Cerro ante Palmeiras: “Salió perfecto”

“Estar bien parados y sabíamos que teníamos mucho espacio también cuando recuperamos la pelota, era muy difícil realmente, pero bueno, hicimos un golazo que también sentimos muy orgullosos de ese gol porque era lo que trabajamos, era por ahí el camino que Holan nos mostraba y bueno, salió perfecto”, resaltó Cecilio Domínguez a ABC TV.