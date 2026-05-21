De resistido a héroe: el video de la Libertadores que muestra el desahogo de Vegetti

El fútbol da revanchas rápido y el mundo digital no tarda en viralizarlas. El material audiovisual que recorre las plataformas oficiales de la Copa Libertadores pone el foco en el atacante argentino como el ejemplo perfecto de resiliencia en Barrio Obrero.

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Desembarcó en nuestro país, le costó acomodarse y aguantó las críticas; pero a base de carácter y goles en momentos donde las papas queman, el argentino logró revertir su historia en el Ciclón. Ese giro, cargado de épica y emotividad, encontró su punto cumbre en una noche que ya quedó grabada en las páginas doradas del club: el triunfazo ante el Verdão en el propio Allianz Parque.

El Allianz Parque a sus pies: un festejo al límite de las fuerzas

El registro de la Conmebol captura los segundos exactos posteriores al pitazo final del árbitro argentino Yael Falcón Pérez. La reacción de Pablo Vegetti fue una descarga de pura adrenalina: brazos al cielo, puño apretado y un desplome inmediato sobre el césped, quebrado por la magnitud del logro, de alguien que sabe lo que representa marcar diferencia en el complicado terreno brasileño, tras su paso por Vasco da Gama.

Las imágenes exponen el brutal desgaste físico del goleador que completó el encuentro, revelando un detalle que conmovió por completo a los fanáticos: se lo ve incluso rengueando —reflejo de la batalla física que dio durante los 90 minutos— antes de ponerse de pie con las últimas reservas de energía para cumplir con un rito de líder: ir a abrazar, uno por uno, a todos sus compañeros. Ese evidente contraste entre el dolor del esfuerzo y la sonrisa de la victoria dejó en claro que terminó el partido jugando con el corazón.

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Conexión azulgrana: el emotivo encuentro con los hinchas en São Paulo

La secuencia más potente del video llega en el cierre. Olvidándose del cansancio y de la molestia física, Vegetti caminó directo hacia la tribuna donde se concentraba la marea de hinchas de Cerro Porteño que viajaron a Brasil.

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El delantero transformó la victoria en una fiesta compartida frente a los fanáticos, sellando un pacto de comunión. El material de la Libertadores documenta tres puntos históricos en São Paulo y la metamorfosis de un futbolista que enterró las dudas iniciales para ganarse el respeto y la identificación de todo el pueblo azulgrana a puro corazón.