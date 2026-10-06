El duro descargo y el desmentido de Juan Manuel Iturbe en medio de la crisis de Cerro Porteño

Cerro Porteño está en crisis: perdió 2-0 con 2 de Mayo por la fecha 13, encadenó la segunda derrota en el torneo Clausura 2026 y quedó muy lejos de la pelea por el título de campeón. Así, el camino a la Copa Libertadores 2027 queda reducido a conquistar la Copa Paraguay 2026, certamen en el que clasificó a cuartos de final, siendo el único grande que continúa en competencia.

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En medio de la tormenta, Juan Manuel Iturbe es el primero en romper el silencio: el futbolista paraguayo hizo un descargo por el mal momento del equipo y también desmintió la denuncia que realizó un aficionado azulgrana en el Hincha Opina de ABC TV, que acusó al experimentado jugador, junto a Cecilio Domínguez y Fabricio Domínguez Huertas, de “jugar piki en Lambaré”.

¿Qué dijo Juan Manuel Iturbe por el momento de Cerro Porteño?

“Hoy la situación es DOLOROSA y está muy lejos de lo que nos propusimos a comienzo de año. Hoy tocamos fondo por distintas circunstancias, y tanto mis compañeros como yo sabemos que esto no es lo que queremos ni lo que merece nuestro club”, arrancó Iturbe, quien fue titular (reemplazado a los 60 minutos por Derlis Rodríguez) en la caída ante el Gallo norteño en La Nueva Olla.

Iturbe fue auto crítico y puntualizó que es “uno de los principales responsables” por las lesiones que sufrió en la temporada. “En lo personal, me siento uno de los principales responsables por las distintas lesiones que me tocaron atravesar a lo largo de este semestre. Entiendo al hincha y sé que está en todo su derecho de reclamar y sentirse disconforme con esta situación”, mencionó.

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Juan Iturbe dejó en claro que “vamos a pelear hasta el final” a pesar de la diferencia con el puntero Libertad (9 unidades). “No queda otra que levantarnos. Tenemos nueve fechas por delante y la Copa Paraguay en juego. Vamos a pelear hasta el final para cambiar esta situación y volver a poner a Cerro donde merece estar”, aseguró el atacante de 33 años en una historia de Instagram.

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Iturbe desmintió al hincha que denunció que juega “piki” en Lambaré

Iturbe aprovechó la ocasión para desmentir al hincha que denuncia que el atacante, junto a Cecilio y Domínguez Huertas, supuestamente juegan ”piki” en Lambaré. “Quiero aclarar algo que se dio y que es TOTALMENTE FALSO. Lo dicho por un tal Silvio Gamarra, sobre que me fui a jugar “piki”, no es cierto y lo puedo asegurar al 100”, escribió el jugador.

“Si hubiera sido así alguna prueba o algún video lo haría público. Si hay algo que siempre tuve fue RESPONSABILIDAD y respeto por esta profesión, sabiendo a lo que nos exponemos y más aún teniendo una lesión tan complicada como la que me tocó atravesar. Jamás haría algo así”, afirmó Iturbe, quien solo disputó 25 de los 45 encuentros del Azulgrana en el año.