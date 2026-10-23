“Pueden ser tenidos en cuenta”: ¿Vuelven los separados de Cerro?

Los separados de Cerro Porteño tienen la posibilidad de volver, adelantó hoy Rubén Recalde al Cardinal Deportivo. El vicepresidente de la institución azulgrana reveló que el regreso de los jugadores apartados oficialmente a principios de mes depende exclusivamente de Gustavo Costas. “Ellos tienen los mismos derechos y obligaciones”, expresó el directivo.

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El club, por medio del presidente Blas Reguera, comunicó el 7 de octubre las separaciones de Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez, Robert Piris da Motta, Cristian Paredes y Abel Luciatti. “Mantuvimos reuniones con jugadores que a nivel institucional decidimos el fin de ciclo. Los jugadores tomaron con mucha altura y eso valoramos como directiva”, expresó aquel día.

¿Qué pelea Cerro Porteño por el resto de la temporada 2026?

Menos de un mes después, la historia parece cambiar de rumbo. Según Recalde, los futbolistas tendrían la posibilidad de volver a estar en la consideración del técnico para la parte final de la temporada, en la que el Ciclón está en semifinales de la Copa Paraguay 2026 y ocupa el séptimo puesto del torneo Clausura 2026 con 21 puntos, a 9 de Olimpia con 21 unidades por jugar.

¿De qué dependen los separados para volver en Cerro Porteño?

“Creo que a ellos le queda claro. Todos hoy están dando lo mejor de si para que puedan ser tenidos en cuenta. El hecho de que no lo tengan en cuenta no depende de la comisión directiva. Hoy depende del cuerpo técnico, de sus situaciones, de que mejoren todos los parámetros que fueron enumerados en la comunicaciones que tuvimos con ellos”, explicó Recalde a ABC Cardinal.

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“Lo que respondo es contractualmente, debatiendo hoy con los jugadores y sus representantes. Ellos practican con las mismas posibilidades que sus compañeros. Ellos tienen los mismos derechos y obligaciones. Entiendo que si mejorar su performance, claro que pueden ser tenidos en cuenta al menos si el técnico los necesita. Al menos yo lo entiendo desde mi lugar así”, finalizó el dirigente.