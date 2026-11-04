Carlos Rejala lanzó una frase muy fuerte y preocupante para el hincha de Cerro Porteño en el Cardinal Deportivo. “En esta situación Cerro Porteño irá a remate en poco tiempo”, expresó el ex candidato a presidente del Ciclón en las últimas elecciones. El empresario contó que el club debe, a una sola entidad bancaria, entre US$ 30.000.000 a US$ 35.000.000.

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“El Club Cerro Porteño debe más de treinta en un solo banco y obviamente irá parar en cuenta de otro banco que va a comprar cartera y sin contemplación, hasta me animo de decir, va a rematar el club. El club esta imposibilitado de pagar ni diez millones hoy en día, creo que”, señaló Rejala.

Carlos Rejala: “En diciembre Cerro Porteño no tenía caja para nada”

“No estoy en conocimiento interno, pero lo último que tenia en diciembre no tenía caja para nada, todo adelantado. Como cerrista, ex candidato a presidente, no me interesa volver a candidatarme, la preocupación es real. Queremos la transparencia y en qué va a terminar nuestro club financiera y patrimonialmente. A mí me preocupa mucho”, añadió Rejala.

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Rejala exigió a la directiva de Reguera una auditoria. “Auditoria, transparencia real, que abran el club al socio con los números reales. Preocupa muchísimo y con la gente deudora que es cabeza de Cerro Porteño. En esta situación, Cerro Porteño irá a remate en poco tiempo. No veo otra salida ni tampoco veo un Mesías que venga a salvar el club”, lanzó.

“Interesante sería saber cómo van a salvar esta situación del club”

“Yo exijo una transparencia inmediata de todas las arcas del Club Cerro Porteño y una auditoría analítica y exhaustiva. Estamos evaluando si ejecutamos penalmente y lo haga el Ministerio Público de forma inmediata. Interesante sería saber no cómo van a contratar en enero y febrero, sino cómo van a salvar esta situación del club”, solicitó Rejala.