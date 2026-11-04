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Cerro Porteño
04 de noviembre de 2026 - 13:56

“En esta situación Cerro Porteño irá a remate en poco tiempo”

Carlos Rejala (d) y Blas Reguera durante las elecciones de Cerro Porteño en enero de 2026 en las instalaciones de La Nueva Olla, en Asunción.
Carlos Rejala (d) y Blas Reguera durante las elecciones de Cerro Porteño en enero de 2026 en las instalaciones de La Nueva Olla, en Asunción.

Carlos Rejala exigió a la comisión directiva de Cerro Porteño la transparencia sobre la situación económica del club.

Por Darío Ibarra
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Carlos Rejala lanzó una frase muy fuerte y preocupante para el hincha de Cerro Porteño en el Cardinal Deportivo. “En esta situación Cerro Porteño irá a remate en poco tiempo”, expresó el ex candidato a presidente del Ciclón en las últimas elecciones. El empresario contó que el club debe, a una sola entidad bancaria, entre US$ 30.000.000 a US$ 35.000.000.

Lea más: Cerro Porteño continúa con Ueno en el nombre del estadio

“El Club Cerro Porteño debe más de treinta en un solo banco y obviamente irá parar en cuenta de otro banco que va a comprar cartera y sin contemplación, hasta me animo de decir, va a rematar el club. El club esta imposibilitado de pagar ni diez millones hoy en día, creo que”, señaló Rejala.

Carlos Rejala (d) y Blas Reguera durante las elecciones de Cerro Porteño en enero de 2026 en las instalaciones de La Nueva Olla, en Asunción.
Carlos Rejala (d) y Blas Reguera durante las elecciones de Cerro Porteño en enero de 2026 en las instalaciones de La Nueva Olla, en Asunción.

Carlos Rejala: “En diciembre Cerro Porteño no tenía caja para nada”

“No estoy en conocimiento interno, pero lo último que tenia en diciembre no tenía caja para nada, todo adelantado. Como cerrista, ex candidato a presidente, no me interesa volver a candidatarme, la preocupación es real. Queremos la transparencia y en qué va a terminar nuestro club financiera y patrimonialmente. A mí me preocupa mucho”, añadió Rejala.

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Rejala exigió a la directiva de Reguera una auditoria. “Auditoria, transparencia real, que abran el club al socio con los números reales. Preocupa muchísimo y con la gente deudora que es cabeza de Cerro Porteño. En esta situación, Cerro Porteño irá a remate en poco tiempo. No veo otra salida ni tampoco veo un Mesías que venga a salvar el club”, lanzó.

Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño, durante la llegada al estadio La Nueva Olla para votar en las elecciones del club.
Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño, durante la llegada al estadio La Nueva Olla para votar en las elecciones del club.

“Interesante sería saber cómo van a salvar esta situación del club”

“Yo exijo una transparencia inmediata de todas las arcas del Club Cerro Porteño y una auditoría analítica y exhaustiva. Estamos evaluando si ejecutamos penalmente y lo haga el Ministerio Público de forma inmediata. Interesante sería saber no cómo van a contratar en enero y febrero, sino cómo van a salvar esta situación del club”, solicitó Rejala.

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