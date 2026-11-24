Anteriormente, el cierre del año con un título sabía a poco para los hinchas de Cerro Porteño, que reclamaban a la dirigencia una conquista internacional. Con el paso del tiempo podrán dimensionar lo valioso que resulta un trofeo, por más doméstico que sea, comparando con la actualidad, que presenta la plaza de Paraguay 3 a la Copa Libertadores como mayor “gesta” a la que puede llegar en el año.

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Los azulgranas vienen de perder por 2-0 contra Nacional, en La Visera. El jueves deberán enfrentar a Libertad, en el choque por el tercer puesto de la Copa Paraguay, fijado para las 19:30, en el Defensores del Chaco.

¿Con qué motivación encarará el plantel este duelo?, que básicamente es de cumplimiento, “por el sándwich y la gaseosa”, como se dice, una diferencia de 50.000.000 de guaraníes que probablemente solo alcance para la logística.

A falta de dos rondas para el cierre del torneo Clausura, el Ciclón tiene 66 puntos acumulados en el año al igual que Trinidense. En la línea de clasificación a la Libertadores como Paraguay 3 se encuentra Libertad, con 67.

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“La mitad más uno” lidiará en la penúltima ronda con Guaraní, el domingo en La Nueva Olla, a las 17:30. El cierre del ciclo será contra el descendido Rubio Ñu. Deberá ganar sus dos partidos y esperar lo que suceda, al no depender de sus fuerzas.

La actual racha de intervenciones seguidas de Cerro en el mayor certamen de la Conmebol es de nueve años. Entre 1990 y 2022 fue la más larga, enlazando 13 ediciones.

El club popular atraviesa un triste presente. La directiva de Blas Atilio Reguera tomó las riendas con el objetivo de ir al frente, cuando todo parece un retroceso, a tal punto que existen los nostálgicos que piden la vuelta de Juan José Zapag. Ahí surge el refrán de “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, en referencia a la administración anterior, valorada en cierta medida por las obras y critica por los escasos títulos para la magnitud del club.

Si el Ciclón no compite en la Libertadores, lo hará en la Copa Sudamericana. Para un grande, no se puede considerar como premio consuelo, sino un descenso.