El panorama actual de Cerro Porteño, que no es el más alentador, indica la marcha de Roberto “Gatito” Fernández tras el cumplimiento de su contrato (31 de diciembre), además de las salidas a préstamo de Manuel Roffo y Ángel Martínez, quienes claramente no llenan las expectativas.

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El “mundo azulgrana” es tan cambiante que si se da la continuidad de Gustavo Costas, éste habría solicitado la contratación de su compatriota Gaspar Servio (34 años), desvinculado de Guaraní por motivos disciplinarios, por diferencias con el entonces técnico aborigen Ariel Galeano, actual conductor de Libertad.

Servio, con breve paso en Tacuary, se encuentra activando en nuestro medio, aguardando definir su futuro. Si continúa Costas, es altamente probable que llegue a la “mitad más uno” como agente libre, es decir con el pase en mano.

Deportivamente reúne las condiciones para militar en un grande, con la personalidad suficiente para soportar la presión que significa cubrir un arco tan pesado.

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Ahora, si Cerro no logra clasificar a la Copa Libertadores como Paraguay 3 (la única vacancia), que es la tendencia, las posibilidades de erogación de la institución serán menores, ya que la Copa Sudamericana no brinda tantos beneficios. Además, con ese escenario nadie puede garantizar que siga Costas, porque la presión que sería insostenible.

Para acceder a la máxima competencia de la Conmebol, los azulgranas deberán vencer a Guaraní, el domingo (La Nueva Olla, 17:30), y a Rubio Ñu en la última fecha del torneo Clausura, esperando lo que pase con Libertad y Trinidense, sus rivales en la pelea.