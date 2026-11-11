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Copa Paraguay
11 de noviembre de 2026 - 09:58

Óscar Acosta y la semifinal Cerro Porteño vs. Sol de América: “Jugaremos en la cancha que asignó la Copa Paraguay”

El estadio Luis Salinas del Club 12 de Octubre de Itauguá.
El estadio Luis Salinas del Club 12 de Octubre de Itauguá.CopaParaguayAPF

Óscar Acosta aseguró que la semifinal Cerro Porteño vs. Sol de América será en el Luis Salinas de Itauguá.

Por Darío Ibarra
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Cerro Porteño y Sol de América disputarán la segunda semifinal de la Copa Paraguay 2026 en el Luis Salinas de Itauguá. El presidente del Danzarín desmintió los rumores de cambio de estadio, asegurando que ningún directivo azulgrana habló con él para modificar la sede del partido. “Jugaremos en la cancha que asignó la Copa Paraguay”, expresó en X.

Lea más: Óscar Acosta y el supuesto cambio de estadio para las semifinales

Acosta volvió a escribir en la red social, insistiendo que nadie de la dirigencia del Ciclón llamó con el propósito de llegar a una acuerdo para disputar la serie en otro escenario. “Con todo respeto al pueblo del club @CCP1912oficial. Ningún dirigente de la institución se comunico conmigo para plantear un cambio de escenario”, explicó el titular solense.

El estadio Luis Salinas del Club 12 de Octubre de Itauguá.
El estadio Luis Salinas del Club 12 de Octubre de Itauguá.

Sol de América no juega desde el 24 de octubre

“Los clubes tenemos un micro ciclo técnico que respetar y eso es lo que haremos”, aseguró Óscar Acosta en referencia al plan de preparación contra los dirigidos por Gustavo Costas. A diferencia del rival, los Azules no juegan desde el 24 de octubre, fecha en la que empataron 1-1 con Atlético Tembetary en el cierre de la División Intermedia 2026.

Lea más: El fútbol paraguayo y qué resta para definir la temporada 2026

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