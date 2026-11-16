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Deportivo Recoleta
16 de noviembre de 2026 - 09:48

Histórico: La bienvenida de la Copa Libertadores a Recoleta FC

Los jugadores de Recoleta FC en la tanda de los penales de las semifinales de la Copa Paraguay 2026 frente a Libertad en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Recoleta FC en la tanda de los penales de las semifinales de la Copa Paraguay 2026 frente a Libertad en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Recoleta FC clasificó a la Copa Libertadores 2027 después de la eliminación de Cerro Porteño en las semifinales de la Copa Paraguay 2026.

Por Darío Ibarra
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Recoleta FC es el segundo club paraguayo en la Copa Libertadores 2027. El Canario logró una histórica clasificación luego de la eliminación de Cerro Porteño en la Copa Paraguay 2026. Por primera vez y luego de un año del estreno internacional en la Copa Sudamericana, el Funebrero disputará el certamen más importante de continente.

Lea más: Recoleta, decimocuarto club paraguayo en la Copa Libertadores

“¡Bienvenido! @recoleta_club jugará la CONMEBOL #Libertadores 2027”, anunció @Libertadores en las redes sociales. Los dirigidos por Jorge González, que retornaron a la máxima categoría del fútbol paraguayo en 2024, serán Paraguay 4 y arrancarán la competencia continental desde la Fase 1, a tres etapas y seis partidos de la Fase de Grupos.

La Copa Libertadores anunció la clasificación de Recoleta FC.
La Copa Libertadores anunció la clasificación de Recoleta FC.

Olimpia y Recoleta FC, en Copa Libertadores 2027

Olimpia y Recoleta FC son los primeros dos clasificados a la Copa Libertadores 2027. La Primera División de Paraguay todavía tiene que definir a otros dos representantes: si el Decano es bicampeón de Liga, el segundo de la tabla acumulativa será Paraguay 2 y jugará Fase de Grupos, mientras que el tercero, Paraguay 3 y arrancará en Fase 2.

A falta de tres fechas para finalizar el torneo Clausura 2026, Nacional ocupa el segundo lugar del anual con 71 puntos y Sportivo Trinidense es tercero con 66, ambos en zona de Copa Libertadores 2027. Por su lado, Cerro Porteño es cuarto con 66, Libertad es con quinto con 64 y Guaraní sexto con 60, todos en puestos de Copa Sudamericana 2027.

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