Jorge Mendoza: “Vamos a bancar al entrenador en la cancha”

Después de un comienzo complicado, Guaraní venció este lunes a Olimpia (2-1) en Dos Bocas y consiguió su segundo triunfo consecutivo, para trepar al séptimo lugar de la tabla con 14 puntos.

Jorge Mendoza, referente aurinegro, habló con el Cardinal Deportivo y criticó el actuar de la dirigencia del club, que había manifestado su disconformidad con el entrenador español Fenrnado Jubero.

“A nosotros nos incomoda, porque estás en la incertidumbre de que no sabes que va a pasar mañana. No es que molesta, incomoda que se haga público. Eso se traslada a la gente y no permite que uno pueda jugar cómodamente”.

Respaldo total a Fernando Jubero

Sobre el respaldo al entrenador, Mendoza fue contundente y aseveró: “¿Cómo no voy a bancar a un técnico que me está haciendo jugar y que me ayudó en el peor momento de mi carrera?. Fue como un padre para mí cuando yo estaba a punto de dejar el fútbol a los 23 años”.

“Nosotros vamos a bancar al entrenador dentro de la cancha. Yo te puedo decir miles de cosas públicamente, pero si no cumplo en la cancha no sirve de nada”.

“Nosotros perdimos partidos increíbles. En Guaraní hay una exigencia por los últimos años donde se perdió campeonatos, hay un ambiente tenso y los hinchas quieren resultados. Hoy en día no existe el proceso si no ganas”.

“No hablamos con el presidente, nadie nos dice nada. Llegamos hoy al entrenamiento y trabajamos como se debe, estamos aislados de todas las reuniones que se haga”, finalizó el mediocampista, sobre la incertidumbre en Dos Bocas.