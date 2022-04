Vídeo: así fue la estremecedora lesión que sufrió Robert Rojas

La noticia en la Copa Libertadores es la dura lesión que sufrió Robert Rojas. El paraguayo recibió un patada de Aldair Rodríguez y acabó con la fractura de tibia y peroné de la pierna derecha. El defensor, entre lágrimas y con los compañeros tomados de la cabeza, fue retirado en camilla e inmediatamente, trasladado a un centro asistencial, donde realizaron estudios.

Este jueves, River Plate oficializó el diagnóstico y confirmó que el ex Guaraní será operado en Buenos Aires. “El sabor amargo que nos queda más allá de la victoria en este inicio de Copa, de visitante. La lesión de Robert, posiblemente sea el trago amargo que nos queda”, expresó Marcelo Gallardo después del triunfo 1-0 del Millonario sobre el Alianza Lima de Édgar Benítez.

"LO DE ROBERT POSIBLEMENTE SEA EL TRAGO AMARGO QUE NOS QUEDA, PUEDE SER FRACTURA DE TIBIA", Marcelo Gallardo se refirió a la lesión de Robert Rojas. pic.twitter.com/GcpQiZCYWG — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 7, 2022

Por su lado, Rodríguez fue hasta el hotel de concentración del equipo argentino para visitar y pedir disculpas a Rojas. “Lastimosamente son cosas que pueden pasar en el fútbol, estamos expuestos a estos y por eso he venido aquí a dar la cara y disculparme con él y su familia, que seguramente están muy preocupados por la situación”, señaló el peruano.

🎙️ "ESTOY MUY TRISTE, NO TUVE MALA INTENCIÓN, HE VENIDO A PEDIRLE DISCULPAS": 🇵🇪 Aldair #Rodríguez habló mano a mano con #SportsCenter luego de la grave lesión que le generó a 🇵🇾 Robert #Rojas. pic.twitter.com/J7s4D6LPhh — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 7, 2022

Por último, el padre de Robert, Nicolás Rojas, conversó con el Mitre Deportivo y mencionó que “hablé con mi hijo y me dijo que fue un patadazo de esos duros (…) Robert me dijo que ya pasó lo que pasó: ‘Estoy tranquilo ya, no hay nada que hacer. Tranquilízate nomás’”. La intervención quirúrgica del concepcionero sería el sábado.