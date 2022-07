“Cuando no arreglé con Cerro Porteño, decidí ir a Estados Unidos”

Alan Benítez viajó a Estados Unidos, donde jugará en el Minnesotta United, en el que milita otro paraguayo, Luis Amarilla. El defensor de 28 años finalizó contrato con Cerro Porteño y decidió aceptar la propuesta americana para emigrar a la Major League Soccer. “Llego, me hago las pruebas médicas y firmo mi contrato”, expresó el jugador a ABCTV.

Benítez reveló que la oferta desde la MLS apareció hace un par de meses y que cuando no hubo acuerdo con el Ciclón para renovar el vínculo, “decidí a ir a jugar a Estados Unidos”. “Se venia hablando hace uno o dos meses atrás. Cuando no arreglé con Cerro Porteño, me decidí a ir a jugar a Estados Unidos”, expresó lateral derecho.

“Se me da la posibilidad y no la quiero dejar pasar. Por un crecimiento personal y familiar. No todas las veces a los 28 años te llega la posibilidad de ir a los Estados Unidos. Es por eso que decidí ir a jugar ahí”, aseguró Benítez, quien dejó un mensaje a los hinchas del Ciclón: “Le digo a la gente de Cerro que siga creyendo en el en el equipo”, finalizó.