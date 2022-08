Graham Potter y el estreno de varios jóvenes, con Julio Enciso

El Brighton & Hove Albion goleó 3-0 al Forest Green Rovers de la tercera división de Inglaterra y clasificó a la segunda ronda de la Copa de la Liga, el tercero certamen en relevancia en el fútbol inglés. El partido fue el estreno oficial de Julio Enciso con las Gaviotas, que no había citado al ex Libertad en las primeras tres jornadas de la Premier League.

Jugando de titular hasta los 80 minutos, Enciso debutó y asistió para el tanto de Steven Alzate, quien marcó el 2-0 parcial en el coqueto estadio The Bolt New Lawn de la ciudad de Nailsworth, condado de Gloucestershire. La presencia del atacante de 18 años fue la primera con el equipo principal ya que solo había competido con la Sub 21 en la Premier League 2.

El entrenador Graham Potter analizó y destacó la oportunidad que tuvieron los jugadores con pocos minutos. “Había muchos muchachos que no habían jugado mucho al fútbol, dimos oportunidades a los jugadores jóvenes y eso se vio un poco en la segunda mitad”, expresó el técnico. “Un momento de orgullo para los que debutaron”, agregó en la conferencia.

“Creo que jugamos bien en la primera mitad y anotamos dos buenos goles y tuvimos el control. Para darle crédito a Forest Green, nos pusieron bajo presión y tuvimos que sufrir un poco en la segunda mitad, así que fue bueno pasar y mantener la portería a cero, fue un partido difícil”, finalizó el estratega inglés sobre el triunfo y pase a la próxima etapa.