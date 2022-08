Vídeo: Lo mejor de Julio Enciso en el debut con el Brighton

El Brighton & Hove Albion goleó al Forest Green Rovers de la tercera división de Inglaterra y avanzó a la segunda ronda de la Copa de la Liga. Después de jugar dos partidos y marcar un tanto con la Sub 21, Julio Enciso debutó oficialmente con las Gaviotas. El paraguayo fue titular, disputó 80 minutos y asistió para el segundo tanto de la victoria 3-0 en el The Bolt New Lawn.

Enciso, quien había anotado en el 1-1 con el Liverpool por la segunda jornada de la Premier League 2, tuvo mucha participación ofensiva en un equipo repleto de suplentes, que habían sumado pocos minutos y que no aparecieron en las primeras tres fechas de la Premier League, en la que los dirigidos por Graham Potter suman 7 puntos y están a dos unidades del puntero Arsenal.

Antes de la asistencia para el gol de Steven Alzate, Enciso tuvo dos situaciones claras de gol. En la primera, de un lateral y aunque acomodó el balón con la mano, el guaraní encaró desde la derecha y sacó un tiro cruzado que acaricio el palo. En la segunda oportunidad, aprovechó un error defensivo en la cabecera del área y remató con la zurda a la manos del arquero.