Julio Enciso: del “ya tengo un debut” al “me quito un peso”

Julio Enciso jugó por primera vez con el equipo principal del Brighton & Hove Albion. El paraguayo, que había disputado dos partidos con la Sub 21 en la Premier League (marcó en el 1-1 contra el Liverpool), debutó con una asistencia en la victoria 3-0 sobre el Forest Green Rovers de la tercera división de Inglaterra por la Copa de la Liga 2022-2023.

En el día después y ya desde la ciudad de Brighton, Enciso conversó con el Cardinal Deportivo y habló del estreno oficial con las Gaviotas. “Muy bien, es lo que venía buscando. Me quito un peso de encima, ya tengo un debut y me da confianza para la Premier League”, expresó el delantero de 18 años, quien aguarda competir en la Premier League.

Lea más: Graham Potter y el debut de varios jóvenes, incluyendo Enciso

“Es un fútbol totalmente diferente al paraguayo (…) Los jugadores y el campo de juego ayudan mucho. El fútbol es más rápido, casi no tenemos espacio para jugar. Me estoy adaptando más a mis compañeros. Estoy creciendo de a poco, tengo muchos compañeros que me ayudan”, explicó Enciso, quien jugó 80 minutos del partido de la primera ronda del certamen.

Enciso habló del momento que vive en la joven carrera que desarrolla y mencionó que cumplió un sueño. “Me duermo y me levanto y estoy en Inglaterra. Mi sueño era estar acá y ahora lo estoy. Mi papá y mi mamá están felices conmigo”, expresó el ex Libertad. “Me salieron bien las cosas, es una motivación más seguir mejorando”, finalizó el atacante a ABC Cardinal.